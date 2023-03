Caso de jovem que teve morte gravada em vídeo tem segundo dia de júri nesta quinta no RS

Mais três réus responderão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Primeiro júri condenou três réus na terça-feira (28). Término de relacionamento foi a causa do assassinato, segundo a polícia. Júri de acusados de execução de jovem que teve morte gravada em Porto Alegre

Mais três réus acusados de envolvimento na morte de Paola Avaly Corrêa, de 18 anos, que teve sua execução gravada em vídeo, vão a júri nesta quinta-feira (2), na 4ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre, especializada em feminicídios. Esse é o segundo dia de júri do caso. Na terça-feira (28), três réus foram condenados, em penas que vão de oito a 28 anos de prisão.

Nesta quinta, serão julgados Nathan Sirangelo, de 27 anos; Bruno Cardoso Oliveira, de 28 anos; e Thais Cristina dos Santos, de 24 anos.

Assim como os três primeiros réus condenados, eles responderão por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) e ocultação de cadáver.

A defesa de Bruno, representada pela advogada Viviane Sodré, manterá a tese de “ausência de prova segura” para condenação. “Iremos demonstrar a fragilidade dos indícios””, diz a advogada. O advogado Rafael Pereira, que representa Nathan, diz que “não há nenhuma prova judicializada (produzida em audiência judicial) que aponte Nathan como mandante” e que essa tese parte apenas do fato de que a vítima o visitava na prisão. A defesa de Thais, representada pela advogada Gisela Antia de Almeida, foi contatada mas estava no tribunal e não pode responder a reportagem.

Os réus

Nathan é apontado como o mandante do crime. Ele teria ordenado a execução de dentro da Cadeia Pública de Porto Alegre por conta de postagens de Paola, com quem manteve relacionamento, nas redes sociais.

Bruno é acusado de planejar o crime e convocar os outros participantes, enquanto Thais é acusada de ceder a casa para esconder a vítima, indicar o local e filmar a execução.

Polícia encontrou corpo da jovem no dia 17 de maio, na Vila Tamanca, no bairro Lomba do Pinheiro

Na primeira sessão de júri, também presidida pela juíza Cristiane Busatto Zardo foram julgados Vinicius Matheus da Silva, de 25 anos; Carlos Cleomir Rodrigues da Silva, de 39 anos; e Paulo Henrique Silveira Merlo, de 40 anos. Vinicius deverá cumprir 28 anos de reclusão. Ele foi condenado por ter levado a vítima até o local do crime e atirado contra ela. Carlos, também apontado como um dos autores do rapto, foi condenado a 16 anos e 2 meses. Paulo Henrique, que respondia por ter cavado o buraco onde a vítima foi enterrada, cumprirá 8 anos e 10 meses de prisão.

A Defensoria Pública, que representa Paulo Henrique e Carlos Cleomir, afirmou que “irá recorrer da decisão nos autos do processo, no que julgar necessário, para tentar diminuir a pena imposta”. O advogado Igor Garcia avalia que “dentro da confissão do Vinicius, a pena parece bem aplicada”.

O caso

O corpo da vítima foi encontrado em maio de 2018 na Vila Tamanca, no bairro Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre. A execução foi filmada, e o vídeo foi divulgado por aplicativos de mensagens e redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, a ordem para que Paola fosse morta partiu de dentro da Cadeia Pública de Porto Alegre, do namorado da vítima, Nathan Sirangelo. Ele estava preso por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Ainda assim, conforme a polícia, ele gerenciava uma facção criminosa no bairro Bom Jesus, na Capital.

O casal se conheceu em dezembro de 2017, por uma rede social. Nathan já estava preso nessa época, e começou a receber visitas íntimas de Paola, que logo se tornou sua companheira. A jovem se mudou para a casa de familiares do preso, e passou a ser sustentada por ele.

De acordo com a polícia, durante uma visita, os dois brigaram e Paola foi agredida por Nathan, deixando a cadeia com lesões corporais. Um agente penitenciário precisou intervir. O caso, porém, não foi registrado.

Poucos dias antes da execução, eles brigaram e a jovem terminou o namoro. Ela foi ameaçada por Nathan e publicou nas redes sociais uma mensagem chamando o companheiro de “corno”. Segundo a delegada Tatiana Bastos, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre, esse post foi sua sentença de morte.

Um adolescente, também envolvido no crime, foi processado na esfera da Infância e da Juventude e condenado em agosto de 2018 a cumprir medida socioeducativa de internação sem possibilidade de atividades externas.

Como aconteceu a execução

A jovem desapareceu no dia 13 de maio, quando combinou de se encontrar com duas pessoas que, de acordo com a polícia, teriam sido indicadas por Nathan – Vinicius e Carlos. A dupla foi buscá-la de carro na localidade conhecida como Cefer Dois, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, e a levou até o local determinado pelo namorado, uma residência na Vila Tamanca, no bairro Lomba do Pinheiro.

No local estavam também um adolescente, um outro homem (Paulo) e uma mulher (Thais). Paola foi amarrada e colocada em uma cova rasa, onde permaneceu por horas. A jovem falava ao telefone com Nathan, para quem pediu desculpa. No entanto, depois de sofrer tortura psicológica por parte dos criminosos, foi executada com dois tiros no rosto a mando de Bruno, gerente da mesma facção na área onde o crime foi consumado.

A delegada relatou, ainda, que o vídeo foi feito por Thais no celular da própria vítima. As imagens serviriam para enviar como prova para Nathan e Bruno que o “serviço” havia sido cumprido. O local do crime foi escolhido para tentar despistar a polícia, até mesmo por ficarem distantes cerca de 10 quilômetros um do outro.

Investigação

A polícia chegou, inicialmente, ao mandante do crime, que também era namorado da vítima. A partir dele, conseguiu identificar outros suspeitos. Vinicius Matheus da Silva, apontado como responsável pelos dois disparos que vitimaram Paola, foi preso no dia 19 de maio. À polícia, ele confessou o crime. Além dele, a polícia também identificou Nathan e Bruno como mandantes. Os dois, contudo, já estavam presos na Cadeia Pública de Porto Alegre.

Depois de um mês de investigação, a polícia concluiu o inquérito nesta semana e prendeu os demais envolvidos no caso. Thais (responsável pelo vídeo), Carlos (que levou Paola até o local da execução) e um terceiro homem, que não teve a identidade revelada, e teria protegido Thais Cristina, também foram presos. Por fim, foi cumprida a última prisão pelo caso, de Paulo Henrique, apontado como responsável por cavar a cova onde o corpo de Paola foi escondido. Além dele, um adolescente que estava no local do crime foi apreendido.

