Caso de trabalhadores resgatados no RS ‘configura tráfico de pessoas’, diz representante de força-tarefa contra trabalho escravo do MPT

207 trabalhadores foram resgatados na semana passada de um alojamento em que eram mantidos em condições degradantes. Quase todos eram baianos. Crime de tráfico de pessoas tem pena de até 8 anos. Trabalhadores foram resgatados em Bento Gonçalves e voltaram para os seus lares

O caso dos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra do RS, pode configurar também tráfico de pessoas, de acordo com o vice-presidente nacional da força-tarefa do Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o trabalho análogo à escravidão, Italvar Medina.

Foram resgatados 207 trabalhadores contratados por uma empresa para prestar serviços para vinícolas gaúchas durante a colheita da uva. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dos 207 empregados resgatados do alojamento em Bento Gonçalves, 194 voltaram para a Bahia, quatro ficaram no RS e nove eram gaúchos de Rio Grande, Montenegro, Marau e Carazinho, que voltaram para suas cidades.

“Os trabalhadores foram aliciados, recrutados na Bahia, para em seguida serem transportados para o RS, onde foram alojados para fins de submissão ao trabalho análogo ao escravo e de servidão por dividas. Essa conduta, inclusive, foi praticada mediante fraude, porque foram prometidas falsamente aos trabalhadores ótimas condições de trabalho e de remuneração, que não se verificaram na prática. Configura crime de tráfico de pessoas”, diz Medina.

O caso veio à tona em 22 de fevereiro, quando três trabalhadores procuraram a polícia após fugirem de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. Eles relataram agressões com choques elétricos e spray de pimenta, cárcere privado e agiotagem. Nesta quarta-feira (2), mais 14 trabalhadores baianos relataram situação semelhante.

Segundo o representante do MPT, o crime de tráfico de pessoas não precisa envolver a retirada das vítimas do seu país de origem e tem pena de 4 a 8 anos de prisão. A pena para trabalho análogo à escravidão é vai de 2 a 8 anos. O MPT diz que essa é uma posição individual do procurador e que não irá se manifestar sobre a declaração. A Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA, responsável pela contratação dos funcionários terceirizados, também não se manifestou.

A empresa rejeitou a proposta de acordo apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para pagamento de indenizações individuais aos 207 trabalhadores. Os representantes legais disseram não reconhecer o trabalho em condições semelhantes à escravidão.

Trabalho análogo à escravidão

Ainda de acordo com o representante do MPT, a condição análoga à escravidão ocorre em quatro situações:

Trabalho forçado: empregador dificulta ou impede o rompimento do vínculo do trabalho pelo trabalhador por meio de coerção como agressões, ameaças, retenção de documentos ou indisponibilização de meio de transporte, sobretudo em locais remotos;

Servidão por dívidas: quando o empregador leva o empregado a constituir dívida de forma fraudulenta, de modo que todo o seu salário acaba voltado para o empregador, e ele acaba não conseguindo se libertar dessa situação;

Condições degradantes: aquelas que configuram total desrespeito à dignidade humana pela negação dos direitos mais básicos, como direito à alimentação, alojamento digno, saúde, segurança e higiene;

Jornada exaustiva: quando o trabalhador é levado ao esgotamento físico e mental pela intensidade aliada à duração do trabalho.

Italvar Medina diz que “não há dúvidas” quanto à servidão por dívidas e às condições degradantes no caso dos trabalhadores resgatados em Bento Gonçalves.

“A jornada exaustiva ainda está sendo objeto de investigação no caso concreto, medianta análise das provas colhidas, como os cartões de ponto desses trabalhadores. Quanto à servidão por dívidas e as condições degradantes não há dúvidas. E quanto ao trabalho forçado, também há alguns indícios,já que foram apreendidos no local dos fatos cassetetes, máquinas de choque elétrico e sprays de pimenta”

Segundo os dados oficiais da Secretaria de Inspeção do Trabalho, diz Medina, 570 pessoas foram resgatadas no Rio Grande do Sul até 2022 em situação análoga à escravidão. O resgate feito em Bento Gonçalves representa, portanto, mais de um terço do total histórico do estado.

“Revela a necessidade de que prossigam e se intensifiquem as investigações sobre o trabalho análogo ao de escravo no sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul. É essencial que haja responsabilização das empresas nas pontas das cadeias produtivas. Quando há essa responsabilização, em muito contribui para que haja uma efetiva erradicação do trabalho no do país”, diz.

