Caso Laryssa: Justiça marca júri de assistente social acusado de matar adolescente e enterrar corpo em quintal em RO

Caso segue em segredo de Justiça. Laryssa Victória, de 17 anos, foi encontrada enterrada em uma cova dois dias após ter desaparecido em Ouro Preto do Oeste (RO). Laryssa Victória, de 17 anos, é encontrada morta e enterrada em quintal da casa de suspeito, em Ouro Preto, em RO

A Justiça de Rondônia marcou para o dia 25 de abril o júri de Ronaldo dos Santos Lira, acusado de matar a adolescente Laryssa Victoria e enterrar o corpo dela no próprio quintal. O caso chocou o país pela crueldade. O réu confessou que enquanto a vítima morria, ele ria de prazer.

O julgamento deve acontecer no Fórum Desembargador Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes, no bairro União, em Ouro Preto do Oeste (RO), a partir das 8h30.

O caso segue em segredo de Justiça, mas de acordo com informações iniciais, repassadas quando a Justiça acatou a denúncia do Ministério Público de Rondônia (MP-RO), o réu será julgado pelos crimes de feminicídio, estupro, fraude processual qualificada e ocultação de cadáver.

O g1 tenta localizar a defesa do acusado.

Entenda o caso

Ronaldo dos Santos Lira

O corpo de Laryssa Victória, de 17 anos, foi encontrado no dia 20 de março de 2022 em uma cova no quintal da casa de Ronaldo dos Santos Lira, que é assistente social e conhecido no meio político em Ouro Preto, segundo a polícia. Ele foi preso em flagrante.

A suspeita é que Ronaldo matou a vítima usando um objeto perfurocortante e depois a enterrou na cova. O delegado Niki Locatelli, responsável pelas investigações iniciais, afirmou ainda no ano passado ter encontrado possíveis vestígios de alterações na cena do crime.

PERFIL: quem é o homem que matou e enterrou uma adolescente no quintal de casa

Segundo a Polícia Civil, Ronaldo confessou no interrogatório que matou Laryssa Victória pelo “desejo de matar” que tinha desde a infância. Ele teria usado a bolsa da própria vítima para tentar um estrangulamento, depois a esfaqueou no pescoço e “assistiu ela sangrar”.

O laudo tanatoscópico confirma que Laryssa morreu de “hemorragia externa por instrumento pérfuro-inciso”, ou seja, sangrou até a morte. Ele narrou no interrogatório que enquanto ela morria ele ria de prazer.

O desaparecimento

A menina estava desaparecida há dois dias quando foi encontrada morta. Ela saiu na noite da sexta-feira, 18 de março de 2022, para se encontrar com amigas, mas não voltou para casa. O pai da adolescente procurou ela durante a madrugada e no dia seguinte, sem sucesso.

A polícia começou a investigar o desaparecimento e encontrou imagens de câmeras de segurança que mostram a jovem na companhia de um homem, de 36 anos, identificado como Ronaldo dos Santos Lira.

O vídeo abaixo mostra o momento em que a adolescente caminha pela avenida Daniel Comboni, com Ronaldo e outra pessoa que não teve a identidade revelada. Em determinado momento, a pessoa se separa deles e o suspeito segue o caminho sozinho com a vítima.

Novas imagens mostram Laryssa andando com o suspeito antes de ser morta

Outras imagens mostram a vítima cambaleando e quase caindo, sendo puxada pelo suspeito por ruas do bairro Colina Park.

Adolescente é puxada por suspeito

Ao redor da casa do suspeito não há muros. Os investigadores, em visita ao local, notaram que parte da terra do quintal estava mexida e do lado de fora da casa havia um colchão queimado.

“Essa terra fofa, mexida recentemente, chamou a atenção dos investigadores, onde suspeitaram que no local poderia estar o corpo da adolescente. Diante dessa suspeita, dei a ordem para entrar e escavar a terra mexida. A gente localizou o corpo ali”, relatou o delegado.

