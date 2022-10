caso-pifferi,-la-piccola-diana-e-i-rapporti-con-uomini-grandi,-i-messaggi-inquietanti-sul-telefono-della-mamma

Si continua a indagare sulla morte di Diana Pifferi e sulle responsabilità di sua mamma Alessia e nuovi risvolti sconcertanti sono emersi nelle ultime ore. C’è infatti la possibilità che la bambina venisse abusata dagli uomini con cui sua madre si intratteneva. L’argomento è stato affrontato a Mattino Cinque, dove tra gli ospiti in studio c’era anche l’avvocato della donna. Ovviamente i casi più chiacchierati finiscono sul piccolo schermo, perché anche l’opinione della società conta e i legali cercano di intervenire in qualunque modo per difendere il loro protetto dagli attacchi collettivi.

Ma su questo argomento l’avvocato ha dovuto vedersela in primis con la conduttrice di Mattino Cinque. Federica Panicucci, davanti ai tentativi del legale di minimizzare l’accaduto, ha perso la pazienza in diretta televisiva. Ma partiamo dal principio. Gli inquirenti stanno studiando il telefono di Alessia Pifferi e tra i suoi messaggi hanno trovato quelli che potrebbero essere indizi di eventuali abusi sulla piccola Diana. In particolare, è stata trovata la chat con un uomo che le domandava se avrebbe potuto baciare la sua bambina, e lei gli rispondeva in maniera affermativa.

“Posso baciare la tua bambina?” Domandava il signore di 56 anni del bergamasco, i cui sei telefoni sono già stati sequestrati per cercare prove o materiale pedopornografico. “Lo farai” rispondeva Alessia Pifferi, gettando una nuova ombra su un caso già decisamente oscuro. Soprattutto dal momento in cui questo scambio di messaggi è accaduto durante del sexting. I due infatti erano nel pieno di una chat erotica, quando hanno tirato gratuitamente in ballo la piccola Diana. Nello studio di Mattino Cinque l’avvocato, parlando di questa nuova svolta nel caso che sta seguendo, ha tentato più volte di difendere la mamma in carcere.

D’Auria (il legale) ha affermato infatti che si tratta soltanto di messaggi e che servono ben altre prove per avanzare accuse di questo genere. Ma Federica Panicucci a quel punto lo ha interrotto evidentemente innervosita: “Avvocato, capisco faccia il suo lavoro, ma i fatti sono quelli” portando come accusa il fatto che la piccola Diana Pifferi è stata inserita in una chat erotica, non in alcuni messaggi innocenti. “Avvocato non è che si va su Tinder per organizzare il veglione di Capodanno, non diciamo che tutti quelli che vedono queste chat abusano di bambini, ma quella chat aveva un contenuto erotico e c’era anche in mezzo la bambina”.

Successivamente, a Mattino Cinque sono stati mostrati dei video in cui venivano intervistati i vicini di Alessia Pifferi. Testimonianze poco carine nei confronti della donna, reputata da loro molto disinibita e una cattiva madre. Anche a quel punto è intervenuto il legale: “Sì, ma dove erano queste persone? Oggi tutti additano Alessia come il mostro, ma perché non hanno attivato i servizi sociali?” Per la seconda volta, però, D’Auria ha dovuto vedersela con Federica Panicucci, totalmente contraria alle sue affermazioni: “Cosa significa? Non è che uno può immaginare quello che accade in casa”.

