Caso Totti Blasi, A parlare è la parrucchiera che ha aiutato Ilary a tradire il marito. “Ecco che mi chiedeva”

Nel caso Totti Blasi interviene adesso Alessia Solidani, la parrucchiera tirata in ballo dal calciatore come tramite tra la show girl e il suo amante. Avevamo molto apprezzato il silenzio che aveva caratterizzato Francesco Totti dall’annuncio del suo divorzio. Ma apprezziamo ancor più l’incredibile intervista rilasciata al Corriere della Sera. Se pensavamo che la loro rottura sarebbe stata argomento di conversazione soltanto durante il periodo estivo, adesso sappiamo che potremo parlarne ancora per molto. Ieri l’uomo è riuscito a mettere in ombra anche la morte della regina Elisabetta.

Francesco Totti ha dato inizio a una guerra e siamo sicuri che ci saranno tantissimi botta e risposta. E lo ringraziamo, perché la sua relazione con Ilary Blasi è nata davanti alle telecamere e il suo matrimonio è stato mandato in mondovisione. Ci sembra più che giusto che i due condividano con noi anche i loro litigi e il divorzio. Soprattutto quando l’ex calciatore racconta che lei ha aperto la cassaforte rubandogli tutta la collezione di orologi, e lui in ricambio le ha rubato tutte le borse sperando in uno scambio. Episodi che li rendono umani, imperfetti, arrabbiati e anche un po’ adorabilmente ridicoli.

Francesco Totti ha voluto anche sottolineare di non essere stato il primo a tradire: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci ‘Guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno.’ Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Così le ho controllato il cellulare. Non l’avevo mai fatto in venti anni. Chi era l’altro? Non mi faccia dire il nome. E’ una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. E’ stato uno chock”. L’amante in questione potrebbe essere Cristiano Iovino, personal trainer che è stato anche con Giulia De Lellis e Sabrina Ghio.

Durante il suo lungo sfogo è stata tirata in ballo anche Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary Blasi. “Ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica” ha chiosato Francesco Totti nell’evidente intento di mettere in ombra Ilary Blasi e riconquistare un po’ di solidarietà. La donna in effetti è amica della coppia da moltissimi anni. E’ stata proprio lei a occuparsi dei capelli della show girl per il giorno del loro matrimonio.

Tra le sue clienti si annoverano personaggi conosciuti come Michelle Hunziker e Sabrina Ferilli. Ma adesso il suo nome diventa famoso non per le sue qualità come parrucchiera, ma per il suo ruolo in questo misterioso tradimento. Adesso Alessia Solidana è al centro dei riflettori ed è stata immediatamente interrogata dai giornalisti. Ma la donna ha deciso di non esporsi in merito a questa delicata faccenda:

"Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un'amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di venti anni. Non ne parlerò né ora, né mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente, sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco". Ma noi non la capiamo, dato che in questa faccenda di privato non c'è assolutamente nulla. Prima o poi la verità verrà a galla e noi siamo qui in attesa di svelarvela. Cosa risponderà la show girl? Cosa succederà in questo periodo nella grande villa?

Caso Totti Blasi, A parlare è la parrucchiera che ha aiutato Ilary a tradire il marito. "Ecco che mi chiedeva" scritto su Più Donna da Maria Costanzo.