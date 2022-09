Caso Totti Blasi, Parla Fabrizio Corona “Si tradivano da anni, lei è un caciottara, cosa le piace”

Se la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi diventa di dominio pubblico, non può mancare l’intervento di Fabrizio Corona, che da tempo immemore è stato un hater della coppia. Era il lontan0 2005, anni in cui si mostrava in mondovisione il matrimonio dei piccioncini, con un pubblico entusiasta di vedere l’idolo della Roma così innamorato. Ogni paese merita i suoi monarca e si può dire che le loro nozze sono state importanti quasi quanto quelle del principe William. Ma già all’epoca qualche ombra era calata a rovinare la serenità che i due volevano trasmettere con i loro sentimenti.

A inquinare quel momento, infatti, intervenne proprio Fabrizio Corona. L’ex paparazzo affermò che Francesco Totti aveva avuto una storia di sesso con Flavia Vento, solo pochi mesi prima del matrimonio. In quel periodo Ilary Blasi era già incinta del suo primogenito Christian, e il gossip la ferì moltissimo. La ferì al punto che anni dopo, mentre era alla conduzione del Grande Fratello Vip, attaccò l’ex paparazzo in diretta televisiva. Lui era giunto in studio per avere un confronto con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi. Ma il vero confronto lo ha avuto con la presentatrice, un momento che non è mai stato dimenticato.

Oggi il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra essere definitivamente terminato e Fabrizio Corona non poteva esimersi dal commentarlo. “Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro. Lui è uno che ha fatto i soldi grazie al pallone, lei una che è riuscita a lavorare in televisione anche grazie al marito”. L’uomo ha allegato alle sue parole proprio quel momento in cui discusse animatamente con la presentatrice del Grande Fratello Vip.

“La queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. E’ caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela pagare vendicandosi di me”. Secondo Fabrizio Corona Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sempre traditi a vicenda. Non solo, l’ex paparazzo afferma di averne le prove e di volerle mostrare pubblicamente. “Caro pupone e cara caciottara, ora è giunto il momento di raccontare la verità”. Sembra proprio una minaccia la sua e adesso siamo tutti in attesa di scoprire di cosa parla.

Non solo Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona ne ha approfittato per gettare fango anche su un’altra coppia amatissima tra gli italiani. Perché non solo il calciatore e la showgirl competono con i Windsor, oggi a essere diventati i monarchi del nostro Paese sono sicuramente Chiara Ferragni e Federico Lucia. Il loro matrimonio ha avuto telecamere differenti, quelle dei social, ma è stato seguito alla stessa maniera.

Così come la loro vita coniugale che ha dato anche vita a una soap opera. Ma l’ex paparazzo è convinto che ci sia del marcio: “La loro è stata una famiglia costruita per dare un’idea di serenità che non c’è mai. Un po’ come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un’altra.” Cosa risponderà la show girl? Cosa succederà in questo periodo nella grande villa? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Caso Totti Blasi, Parla Fabrizio Corona “Si tradivano da anni, lei è un caciottara, cosa le piace” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.