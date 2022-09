caso-totti-blasi,-parla-gabriele-muccino:-“totti-sta-con-una-rovina-famiglia,-ha-rovinato-anche-me”

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è diventato di dominio pubblico e moltissimi personaggi televisivi stanno intervenendo sulla vicenda. Abbiamo visto i commenti di Selvaggia Lucarelli, le accuse di Fabrizio Corona, Gli sfottò di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Adesso è giunto il momento di Gabriele Muccino, le cui osservazioni diventano improvvisamente serie ed esulano dall’amore del gossip che ci rende felici ed entusiasti per l’intervista dell’ex calciatore al Corriere della Sera. L’uomo infatti ha voluto condividere la sua personale e terrificante esperienza con il legale dell’uomo.

Ognuno ha un’idea differente su Francesco Totti e Ilary Blasi, ma tutti sembrano essere convinti di una cosa: le parole dette dall’ex calciatore sono state decise e pilotate dalla sua legale, Annamaria Bernardini De Pace. La donna è esperta in divorzi e ha trattato due tra i più famosi che hanno coinvolto gli italiani: quello tra Albano Carrisi e Romina Power e quello tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Adesso è il turno della coppia che sin dal primo momento ha fatto sognare i fans e che adesso, con la rottura, ha deluso tutti. In Italia oggi si parla più di loro che della morte della regina Elisabetta.

A quanto pare quindi sarebbe stata proprio l’avvocato a spingere Francesco Totti a fare delle dichiarazioni così gravi. L’uomo ha accusato Ilary Blasi di essere stata la prima a tradire, ha svelato i messaggi trovati sul suo telefonino e ha affermato che durante l’estate la donna è arrivata a rubargli la figlia più piccola, Chanel, nonostante gli accordi presi. Ciliegina sulla torta, ha raccontato che la show girl, insieme a suo padre, ha svuotato la cassaforte per prendere la sua preziosa collezione di orologi. Insomma, ha voluto gettare del fango su quella che è stata la sua compagna per più di venti anni.

Gabriele Muccino conosce bene questa tattica perché l’ha vissuta sulla propria pelle. Ha voluto quindi raccontare cosa è successo alla sua famiglia dopo l’intervento di Annamaria Bernardini De Pace: “Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per cinque anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: otto in tutto”.

Secondo Gabriele Muccino, però, si trattava esclusivamente di bugie: “Tutte archiviate senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita”. Quello del regista sembra davvero un avvertimento. E’ vero che Francesco Totti vuole sicuramente difendere il suo importante patrimonio, ma questo giustifica il trattare la madre dei suoi figli in questo modo, sapendo che tutti gli italiani leggeranno? Non ci resta che dire: “Forza Ilary, spillagli quanti più soldi puoi e vatti a divertire”.

Caso Totti Blasi, Parla Gabriele Muccino: “Totti sta con una rovina famiglia, Ha rovinato anche me” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.