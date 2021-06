caso-uggetti,-azzolina-ad-accordi&disaccordi-(nove):-“va-bene-scusarsi-per-i-toni,-ma-ancora-aspetto-mea-culpa-per-titoli-contro-la-raggi”

“Cosa penso delle scuse di Luigi Di Maio all’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti? Va bene scusarsi per i toni, ma aspetto ancora che qualcuno si scusi con Virginia Raggi“. Così la deputata Cinque stelle Lucia Azzolina, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito della lettera pubblicata su Il Foglio venerdì scorso. “Chiedere scusa in politica è sempre un atto coraggioso, credo che Luigi si riferisse in particolar modo ai toni – ha detto l’ex ministro dell’Istruzione – Io stesso non ho mai utilizzato dei toni particolarmente accesi, penso che debbano essere i giudici a fare i giudici e i processi non vadano fatti in televisione”. Tuttavia, secondo la deputata siciliana “se si ricopre un ruolo politico bisogna avere la giusta intransigenza rispetto ai comportamenti”. “Io ancora aspetto che vengano fatte le scuse, per esempio, alla stessa Virginia Raggi non soltanto perché anche lei è stata abbastanza attaccata rispetto alle sue vicende processuali – ha proseguito – ma anche rispetto ad altro. Immagino titoli come ‘Virginia Raggi messalina di Roma’ per cui ancora nessuno ha chiesto scusa”, ha concluso l’ex ministro.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.