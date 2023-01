Caso Vitória: trio acusado de envolvimento no crime é transferido para Tremembé

Acusados chegaram às unidades prisionais de Tremembé na tarde desta sexta-feira (20). Polícia Civil investiga morte da estudante Vitória Gabrielly

Os três acusados da morte da menina Vitória Gabrielly, de 12 anos, foram transferidos nesta sexta-feira (20) para presídios em Tremembé (SP). Presos desde junho, dois homens chegaram ao presídio por volta das 14h e a mulher cidade por volta das 15h.

O servente de pedreiro Júlio César de Lima Erguesse e o Bruno Marcel de Oliveira foram levados para a penitenciária Doutor José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé. Já Mayara Borges de Abrantes foi encaminhada para a penitenciária feminina de Tremembé.

As unidades são conhecidas por abrigarem presos condenados em casos de grande repercussão, como Suzane Von Richthofen e Alexandre Nardoni.

Antes de ser transferida de Sorocaba para o presídio em Tremembé, Mayara Borges afirmou que vai provar a inocência.

O Ministério Público denunciou na segunda-feira (16) o trio por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver.

Segundo a investigação da polícia, Vitória Gabrielly foi morta por engano. O alvo seria a irmã de um rapaz que devia dinheiro a um traficante. A promotoria alega que os três cometeram o crime mesmo sabendo que era a vítima errada.

Na denúncia do MP, os promotores fundamentaram o pedido de prisão preventiva com informações sobre a personalidade dos suspeitos.

A promotoria afirma que os réus se mostram incapazes de conviver em sociedade, que têm “traços de personalidades animalescas” ao sequestrarem a menina de apenas 12 anos, e “frieza extrema” na execução do crime. Ainda conforme o documento, a menina Vitória Gabrielly foi morta pelos suspeitos para esconder o sequestro.

Morte por engano

A possibilidade de a menina ter sido morta por engano era investigada desde o início dos trabalhos da Polícia Civil. A linha de investigação foi confirmada a partir do depoimento de uma testemunha, ouvida no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na capital.

A testemunha, que teve a identidade preservada, afirmou que devia cerca de R$ 7 mil a um traficante e que tem uma irmã com as mesmas características da menina Vitória.

Mayara (à esquerda), Bruno (meio) e Júlio (à direita) foram indiciados pela morte de Vitória

Relembre o caso

Vitória Gabrielly desapareceu na tarde do dia 8 de junho, quando saiu de casa para andar de patins, em Araçariguama. Uma câmera de segurança registrou a menina na rua no dia do sumiço.

A adolescente foi encontrada morta oito dias depois, em 16 de junho, em uma mata às margens de uma estrada de terra, no bairro Caxambu.

Segundo a polícia, a garota estava com os pés e as mãos atados e o corpo amarrado a uma árvore. Vitória usava a mesma roupa que vestia no dia em que sumiu e os patins foram encontrados perto do corpo.

A morte da menina comoveu a cidade de Araçariguama, que se mobilizou para encontrá-la. Cerca de duas mil pessoas participaram do enterro.

Vittorio Rienzo