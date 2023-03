Casos de dengue crescem 71% de janeiro a março em Ribeirão Preto, SP, e causam impactos nas UPAs

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 1.434 moradores ficaram doentes, enquanto que no ano passado foram 834. Demanda por atendimentos de clínicas cresceu 8%. Ribeirão Preto, SP, chega a 1,4 mil casos de dengue

Casos de dengue registraram aumento de 71% de janeiro a março deste ano em Ribeirão Preto (SP), em comparação ao mesmo período de 2022.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde atualizados em 22 de março, 1.434 moradores ficaram doentes, enquanto que no ano passado foram 834.

A região Leste é a que concentra o maior número de casos, com 633 notificações, seguida da Oeste, com 286.

Sistema de saúde

O aumento nos casos de dengue já impacta o sistema de saúde na cidade. Até as 16h desta terça-feira (28), 2.063 pacientes tinham sido atendidos nas quatro unidades de pronto atendimento (UPAs) da cidade, sendo 1.382 nas clínicas e 681 na pediatria.

Os números representam aumento de 8% nas clínicas e de 11% na pediatria em comparação com as últimas cinco semanas, de acordo com a secretaria municipal.

A diretora de Vigilância em Saúde, Luzia Marcia Romanholi Passos, diz que o momento é de alerta na cidade.

“Para nós, é um momento de intensa preocupação. Dengue é uma doença que pode ficar muito grave e dengue mata, sim. A gente precisa, quando estiver com sintomas, procurar atendimento médico, começar a hidratação, ser avaliado”, diz.

A médica pediatra Maria Dolores Biasoli afirma que a quantidade de pacientes em busca de atendimento impacta não só o pronto-socorro, mas a fila de internação nos casos mais graves. Segundo ela, os doentes têm levado mais tempo para conseguir vagas nos hospitais.

“Eu acho que risco de colapso, por enquanto não. A gente está conseguindo acomodar os casos que estão chegando e precisam de atendimento e internação. Mas, se a gente continuar tendo esse aumento, como nós tivemos no último fim de semana, que ele foi triplicado, e no mês de março há um aumento de 40% nos atendimentos em pediatria e em clínicas de modo geral, a gente vai começar a ficar preocupado.”

Crianças doentes

Maria Dolores diz que o momento é de atenção principalmente com as crianças. De janeiro a março, 118 meninos e meninas com idade de zero a nove anos pegaram a doença – alta de 25,5% na comparação com 2022, quando foram 94 casos.

O percentual é ainda maior quando analisados os casos entre a população dos dez aos 19 anos. Em 2023, são 224 confirmações, contra 123 no ano passado – aumento de 82,1%.

“Faz mais ou menos 27 anos que eu trabalho nesse pronto-atendimento e eu nunca vivi uma situação como essa na pediatria em relação ao aumento de caos de dengue”, diz.

Luzia Marcia diz que a ajuda da população nesse momento é essencial, principalmente para eliminar os focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

“Precisamos eliminar os criadouros, por exemplo, cuidar dos ralos, não colocar aqueles pratos em vasos de plantas, não deixar recipiente ao relento. Nós precisamos disso nesse momento, quando a gente vê aumentar o número de casos.”

