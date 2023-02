Casos de dengue registrados no início do ano em Taquaritinga, SP, superam em 193% o total de 2022

Cidade de 57.547 habitantes soma 1.348 moradores doentes desde janeiro, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Duas mortes suspeitas são investigadas. Mosquito Aedes aegypti é transmissor da dengue

O número de casos de dengue em Taquaritinga (SP) desde janeiro supera em 193% o total registrado no ano passado inteiro. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, só no último mês 1.348 moradores ficaram doentes, sendo que foram 460 ao longo de 2022.

Ainda de acordo com a secretaria, duas mortes suspeitas são investigadas.

Como resultado da alta nos casos, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tem ficado lotada de pacientes com sintomas de dengue. A enfermeira e coordenadora da UPA, Ana Lúcia Sales, diz que o número de atendimentos subiu de 300 para 500 por dia.

“A UPA é a única porta de entrada de emergência na cidade, onde entram todos os tipos de doença, e a gora, com o aumento de dengue, é um número muito alto de pessoas que estão procurando pela unidade”, diz.

Testes rápidos

Para agilizar o atendimento, testes rápidos são feitos nos pacientes para o diagnóstico.

“Do 1º ao 4º dia de sintomas é feito o NS1, que é o teste rápido, como aquele que fazia na época da Covid. É um cassete que você coloca três gotas de sangue e ele sai um risquinho de positivo se o paciente estiver infectado. Aproveitando a amostra de sangue, a gente faz um hemograma para ter noção de hematose, número de plaquetas. Nesse mesmo paciente são feitos dois exames e aí encaminhamos ele para atendimento médico.”

Os pacientes com dengue estão sendo direcionados para uma ala específica da unidade. “Há uma equipe com médico e enfermagem para atender todo mundo que tem procurado a unidade com dengue”, diz Ana Lúcia.

Sintomas da dengue

Febre alta > 38°C

Dor no corpo e articulações

Dor atrás dos olhos

Mal estar

Falta de apetite

Dor de cabeça

Manchas vermelhas no corpo

A infecção também pode ser assintomática ou apresentar quadro leve. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

Tratamento

Não existe um medicamento específico para a doença. A medicação serve basicamente para aliviar as dores.

A hidratação do paciente é parte importante do tratamento, pois a dengue é uma doença que faz a pessoa perder muito líquido. Por isso, é preciso beber muita água, suco, água de coco ou isotônicos.

Isso ajuda a evitar o risco de choque hipovolêmico e até mesmo um quadro mais sério, como a morte. Se o médico observa no hospital que o paciente não vai conseguir beber a quantidade adequada de água por algum motivo, ele deve colocar o soro fisiológico imediatamente para ajudar e evitar a desidratação.

Bebidas alcoólicas, diuréticas ou gaseificadas, como refrigerantes, devem ser evitadas.

