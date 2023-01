casos-de-furtos-e-roubos-crescem-em-cachoeira-paulista,-sp

O número de roubos teve um aumento de 37,5%, já os furtos aumentaram cerca de 50,5% na cidade. Moradores de condomínios reclamam de furtos em Cachoeira Paulista

Nos últimos anos o número de roubos e furtos teve um aumento em Cachoeira Paulista. Em 2020, a cidade registrou 24 roubos, em 2021 foram 33 casos e, em 2022, foram 33 casos de roubos. Um aumento de 37,5%, já os furtos aumentaram cerca de 50,5%.

A moradora e esteticista, Nicolly Duarte, precisou realizar uma mudança de endereço de sua clínica de estética após um furto no prédio onde atendia, localizado no Bairro Jardim dos Ipês.

“Além de ser a minha casa também é uma parte do meu trabalho e estava tudo revirado, sabe, você começa a olhar as suas coisas e aquela sensação de invasão, de o que será que eles mexeram. Eles levaram coisas absurdas, coisas mínimas e não foi só os bens materiais, foi a nossa privacidade, nosso sossego”, contou.

A esteticista afirma ter perdido cerca de 70% de seus atendimentos em dezembro de 2022 em consequência do furto. Agora, em um novo endereço ela espera mais segurança.

“Normalmente em uma semana de fim de ano, do dia 15 até o natal, eu fazia em média 700 atendimentos e dessa vez fiz 200, então, isso atrapalhou muito. Hoje a clínica está na rua da delegacia, que eu consigo me sentir mais segura”, afirmou.

Com medo, uma moradora da cidade deu seu depoimento sem se identificar, relatando um caso de roubo no prédio dela.

“Eles demoraram 14 segundos para entrar no prédio. Invadiram o apartamento dos meus vizinhos. Roubaram TV, notebook, joias e dinheiro, parece. Bom, desde o ocorrido, a gente não conseguiu ainda reforçar a segurança do condomínio. Eu e meus amigos, vizinhos, a gente se sente amedrontado. A gente não consegue dormir à noite, a gente não se sente seguro dentro da própria casa”, explicou.

Diversas ações de assaltos foram registradas na cidade por câmeras de segurança dos prédios. “Eles alteraram uma das câmeras, viraram um pouco. E depois de uns 5 minutinhos aqui, eles subiram para dentro dos apartamentos. Então como não tive acesso, acredito que eles foram procurando qual tinha e conseguiram um apartamento e entraram”, afirmou.

Os casos foram registrados na Delegacia de Cachoeira Paulista e de acordo com o delegado responsável pela investigação, foram três ocorrências com as mesmas características registradas de dezembro do ano passado até o atual momento.

A polícia civil não passou detalhes para não atrapalhar a investigação mas afirmou que as imagens do circuito de segurança estão ajudando e o grupo que cometeu os crimes, provavelmente não é da região.

Os moradores cobram mais ações de segurança pública para evitar casos como veem ocorrendo. “Nós ficamos totalmente perdidas, sem segurança. A gente sabe que só duas ou três viaturas não vai ser suficiente na cidade”, declarou a esteticista.

A prefeitura informou que tem sistema de monitoramento na região central da cidade que contam com quatro câmeras no total e informou que será implantada a atividade delegada, mas por enquanto estão no precoce de formalização do contrato de convênio.

