Casos de homicídios dolosos no Alto Tietê registram alta de 30% em janeiro na comparação com 2022, segundo SSP

Suzano, com quatro casos, foi a cidade que mais registrou homicídios no último mês. Número de roubos de veículos também teve aumento de 27,7%. O número de casos de homicídios dolosos (aqueles com intenção de matar) registrou uma alta de 30% em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) na segunda-feira (28). Foram dez ocorrências neste janeiro – mesmo número de 2021 – e sete no ano passado.

Quatro casos de homicídios dolosos ocorreram em Suzano, dois em Ferraz de Vasconcelos, dois em Mogi das Cruzes, um em Itaquaquecetuba e um em Poá. Arujá, Biritiba-Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel não registraram crimes desta natureza.

O número de lesões corporais dolosas também aumentaram e passaram de 275 em janeiro do ano passado para 399 no último mês. Por outro lado, as tentativas de homicídio tiveram queda. Em 2022 foram 11 casos, enquanto neste ano foram dois.

Em relação ao total de estupros, a região registrou queda de 20%. Os casos passaram de 35 para 28.

Crimes contra o patrimônio

Em relação aos crimes contra o patrimônio, o número de roubos de veículos cresceu 27,7% e passou de 155 em janeiro do ano passado para 198 para o mesmo período deste ano. Já as ocorrências de roubos de carga diminuíram, passaram de 28 para 20.

Em janeiro deste ano, a região registrou 1.349 furtos em geral, enquanto no ano passado foram 1.057 casos desta natureza, o que indica um aumento 27,6%.

