Casos de morte de peixes e abelhas por suspeita de intoxicação de agrotóxicos são investigados no país

Em SP, milhares de peixes morreram em um assentamento no município de Rancharia. Já no Paraná, houve registro de mortes de 8 milhões de abelhas, na cidade de Mauá da Serra. Milhares de peixes morrem em um assentamento em Rancharia, SP

Casos de morte de peixes e de abelhas por suspeita de intoxicação de agrotóxicos estão sendo investigados no país.

Em SP, milhares de peixes morreram em um assentamento no município de Rancharia, após uma pulverização feita em uma plantação de cana-de-açúcar próxima ao sítio. Veja este caso na reportagem do vídeo acima.

Já na cidade de Mauá da Serra, no Paraná, a morte de 8 milhões de abelhas também pode estar relacionada com o uso inadequado de defensivos agrícolas, principalmente em lavouras de soja. Veja no vídeo abaixo.

8 milhões de abelhas morrem em apiários de cidade do PR

