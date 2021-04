cassatelle-di-agira,-la-ricetta-dolce-di-giusina-in-cucina

Dalle ricette di Giusina in cucina la ricetta delle cassatelle di Agira, i dolci siciliani che la bravissima e simpatica Giusina suggerisce in modo semplice. Le cassatelle di Giusina Battaglia dalla serie Food Network in onda su canale 33, un dolce che si prepara in modo semplice. Una pasta frolla con lo strutto, un ripieno con la farina di mandorle, con la farina di ceci, con il cacao. Gli aromi sono scorza di limone e cannella ma anche i ceci danno il loro goloso sapore. Non perdete questa e le altre ricette di Giusina Battaglia, le ricette di Giusina in cucina. Ecco la ricetta delle cassatelle con ripieno al cacao.

RICETTE DOLCI DI GIUSINA IN CUCINA – LA RICETTA DELLE CASSATELLE DI AGIRA

Ingredienti – Per l’impasto: 350 g di farina, 125 g di strutto, 130 g di zucchero, 50 ml di acqua, 1 uovo intero

Per il ripieno: 370 g di farina di mandorle, 70 g di farina di ceci, 60 g di cacao amaro, 60 g di cacao zuccherato, 150 g di zucchero, 500 ml di acqua, scorza di limone, un cucchiaino di cannella

Preparazione: impastiamo la farina con lo strutto, otteniamo un composto sabbioso a cui uniamo zucchero e acqua, impastiamo e solo alla fine uniamo l’uovo, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola. Mettiamo in frigo per tutta la notte, quindi circa 12 ore.

Passiamo al ripieno e tostiamo le mandorle pelate, lo possiamo fare in forno ma non esageriamo, non si devono scurire. Tritiamo le mandorle ma fermiamoci in tempo, non scaldiamo troppo il composto, la farina. Versiamo nella pentola con lo zucchero, l’acqua, la scorza di limone grattugiata, la cannella, il cacao amaro e quello zuccherato, facciamo bollire, attenzione mescoliamo per non farla attaccare. Quando bolle togliamo dal fuoco e aggiungiamo la farina di ceci, mescoliamo bene, facciamo raffreddare, copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo per lo stesso tempo dell’impasto di frolla.

Stendiamo la frolla, otteniamo uno spessore minore di mezzo centimetro. Con il coppapasta facciamo dei dischetti di 10 cm, farciamo con un cucchiaino di ripieno, chiudiamo a mezzaluna, ci aiutiamo inumidendo i bordi con l’albume o con l’acqua. Sigilliamo con i rebbi della forchetta. Disponiamo sulla teglia e mettiamo in forno 15 minuti a 180° C, non devono scurirsi. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo.