Cast GF Vip, il “no cordiale” a Signorini di un suo noto collega (ecco chi è)

Da qualche giorno è cominciato il toto cast relativo al Grande Fratello Vip 6 che decollerà all’inizio della stagione televisiva 2021/2022. I ben informati assicurano che i provini e le chiamate per sondare il terreno sono già iniziati. Dagospia ha reso noto che Alfonso Signorini, che sarà al timone del reality show per la terza volta consecutiva, ha ricevuto un ‘no grazie’ da un collega giornalista. Di chi si tratta? Di un volto assai noto nei talk cronachistici e politici del piccolo schermo ‘nostrano’, vale a dire il fumantino Filippo Facci che solo pochi giorni fa è stato protagonista di un feroce battibecco con Luca Telese nel corso di una puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti.

Nella fattispecie il portale diretto da Roberto D’Agostino ha fatto sapere che nei giorni scorsi Signorini ha contattato Facci dicendogli che avrebbe parecchio gradito la sua presenza da concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Entrambi hanno la passione per la montagna (Facci ha anche partecipato a un reality su Rai2) e per la musica lirica, ma il giornalista ha cordialmente declinato l’invito. Dunque Facci non ci sarà.

Sempre guardando alle indiscrezione inerenti al prossimo cast del GF Vip, il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha spifferato che Nina Moric potrebbe presto tornare in tv in una trasmissione di punta di Mediaset. Il pensiero è subito corso alla Casa più spiata d’Italia. Che la modella croata possa ripartire dal reality di Canale Cinque? Chissà… Altro nome caldo è quello della showgirl Justine Mattera. Lei stessa, interrogata di recente sulla questione, non ha smentito una sua eventuale partecipazione. Certo non l’ha nemmeno confermata ma ha lasciato intendere che lo spazio per una trattativa c’è.

Capitolo opinionisti: sembra ormai fatta per Adriana Volpe che sostituirà Antonella Elia. Resta invece vacante, per ora, il posto di Pupo. Il cantante ha reso noto pochi giorni fa che non farà più parte del team Signorini. Motivo? Si dedicherà ai concerti e agli eventi canori. Ghinazzi ha comunque ringraziato in modo affettuoso il direttore di Chi per avergli concesso di essere al suo fianco nel corso del GF Vip 4 e 5.