Castagne al forno di Benedetta, Lei svela il trucco del burro per farle più golose e morbide, che si sbucciano subito

Arriva l’autunno e con questa stagione anche le squisite castagne. Buonissime davvero in tante salse, a noi piacciono soprattutto le castagne al forno. Oggi Bendetta propone una ricetta per fare le castagne al forno in una doppia versione, sia salate che dolci. Si fanno velocemente e al cartoccio per un gusto ancora più saporito. Nella versione salata si condiscono con sale, pepe in grani e rosmarino. Al posto del rosmarino, si può usare anche un altra erba aromatica, come il timo o l’alloro.

Nella versione dolce invece, si unisce alla castagne lo zucchero di canna, la cannella e i chiodi di garofano. Una chicca in più sarebbe quella di aggiungere in cottura anche 50 gr di burro fuso, per rendere le nostre castagne ancora più golose e saporite e soprattutto che si sbucciano facilmente. Potete quindi preparare questa castagne e gustarle sia come aperitivo che come un dopo pasto, sia invece come dessert. Vediamo quindi come si fanno

Castagne al forno, Ingredienti

PER LA VERSIONE SALATA

500 grammi di castagne

25 g di sale grosso (1 cucchiaio)

25 g di pepe in grani (1 cucchiaio)

rosmarino q.b.

PER LA VERSIONE DOLCE

500 grammi di castagne

40 g di zucchero di canna (due cucchiai)

cannella mezze stecche q.b.

chiodi di garofano q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare le nostre castagne al forno, prendendo le castagne e incidendole con un coltello facendo una forma di croce. Quindi mettiamole in un tegame, aggiungiamo l’acqua fino a coprirle e facciamole lessare per due minuti massimo. Dopo di che scoliamole e mettiamole in una ciotola aggiungendo il sale grosso, il pepe in grani e il rosmarino. Mischiamo bene il tutto. Prendiamo quindi una teglia da forno e rivestiamola con due fogli di carta stagnola sovrapposti e incrociati. Mettiamoci sopra le castagne, chiudiamo a cartoccio, inforniamo e facciamo cuocere a a 200° C per mezz’ora circa

Nella versione dolce facciamo la stessa operazione dell’incisione a croce come nella versione salata. Anche questa volta dovremo farle lessare giusto un paio di minuti e poi scolarle e metterle in una ciotola. Stavolta però dovremo condirle con lo zucchero di canna, le mezze stecche di cannella e i chiodi di garofano. Il procedimento per il resto uguale. Nella teglia adagiamo due fogli di carta stagnola sovrapposti e incrociati. Mettiamo sopra le castagne, chiudiamo a cartoccio, inforniamo e lasciamo cuocere a 200° C per mezz’ora circa

