castagne-al-forno-di-benedetta,-“prima-di-infornarle-le-copro,-ecco-con-cosa.-e’-il-mio-trucco-segreto”

Autunno, periodo di castagne e vino caldo. Buone arrostite nel camino, al forno, sui fornelli o lesse con lo zucchero. Questi frutti rappresentano insieme ai funghi e alla zucca uno degli alimenti più buoni e tipici di questo periodo. Quelle italiane sono le migliori, costano un po’ di più, ma il risultato è sicuramente garantito e buonissimo. La ricetta che proponiamo è tratta dal blog FattiincasadaBenedetta, è una delle tante e buonissime ricette di Benedetta Rossi.

CASTAGNE AL FORNO PER LA VERSIONE SALATA

500 gr di castagne

1 cucchiaio di sale grosso

1 cucchiaio di pepe in grani

rosmarino

PER LA VERSIONE DOLCE

500 gr di castagne

2 cucchiai di zucchero di canna

mezze stecche di cannella

chiodi di garofano

CASTAGNE AL FORNO PROCEDIMENTO

VERSIONE SALATA: Prendiamo le castagne e incidiamole a croce. Poi mettiamole in una pentola, copriamole con acqua e facciamole lessare per un paio di minuti. Scoliamole in una ciotola e condiamole col sale grosso, il pepe in grani e il rosmarino. Sistemiamo in una teglia da forno due fogli di carta stagnola sovrapposti e incrociati. Versiamole sopra, chiudiamo a cartoccio e inforniamo, lasciando cuocere a 200° C per 25-30 minuti.

VERSIONE DOLCE

Prendiamo le castagne e incidiamole a croce. Poi mettiamole in una pentola, copriamole con acqua e facciamole lessare per un paio di minuti.

Scoliamole in una ciotola e condiamole con lo zucchero di canna, le mezze stecche di cannella e i chiodi di garofano. Sistemiamo in una teglia due fogli di carta stagnola sovrapposti e incrociati. Versiamole, chiudiamo a cartoccio e inforniamo, lasciando cuocere a 200° C per 25-30 minuti.

