castagne,-come-conservarle-buonissime-per-un-anno-intero:-4-trucchi-infallibili

È finalmente arrivato l’autunno ed uno dei simboli per eccellenza sono le castagne. Impossibile farne a meno, non solo nelle case degli italiani ma anche in quelle degli europei più in generale. Quante volte in estate o in primavera abbiamo pensato di aver voglia di castagne e di non poterle mangiare? Con questi 4 trucchetti sarete in grado di conservarle anche per un anno e potrete quindi mangiarle ogni volta che ne avrete voglia, anche fuori stagione. Vediamo come fare.

Metodi per conservare le castagne

Il primo metodo è forse quello più scontato: il congelatore. È infatti possibile congelare le castagne, qualora fossero crude. Questo è uno dei modi più efficienti per poterle conservare fino a 12 mesi. Potreste quindi sfoggiarle durante le tavolate di Natale, o allo sbocciare della Primavera, proprio come se fossero fresche e di stagione. Il congelamento favorirà il processo di mantenimento del prodotto senza arrecare alcun tipo di danno al vostro organismo né tantomeno al frutto in sé.

Un altro metodo per conservare le castagne è sicuramente quello del frigorifero. Per accettarci della validità del frutto, vi basterà immergerle in una bacinella d’acqua. Quelle che galleggiano vanno buttate via. Le rimanenti, andranno asciugate e poi conservate crude. È però necessario che la temperatura non superi i 3 gradi. Attraverso questa modalità, naturalmente, la conservazione sarà possibile per un periodo di tempo minore. Parliamo infatti di circa e non oltre 2 mesi.

Nel caso in cui abbiate in casa un essiccatore, potreste anche essiccare le vostre castagne. Se non lo avete, potete utilizzare un qualsiasi forno tradizionale. Per conservare le caldarroste cotte, sarà necessario un frigorifero ma soprattutto un contenitore ermetico dove potranno rimanere per circa 1 mese. Nel caso in cui vogliate una conservazione a lunga durata, vi basterà metterle in freezer.

Questa volta però, essendo cotte, potranno rimanere per un massimo di 6 mesi e non di 12 come nel caso delle caldarroste crude.

