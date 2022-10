castagne-perfette,-bruno-barbieri-svela-il-suo-segreto:-“cosa-metto-sulla-teglia-prima-di-infornarle”

Bruno Barbieri ci ha svelato il segreto per cuocere le castagne in modo perfetto, pur senza avere una brace o una padella forata. Quando si pensa all’autunno la nostra mente corre subito alla castagna. Questo alimento è il simbolo della domenica dopo pranzo, della famiglia riunita, del sapore e della tradizione. Si trovano ovunque e non mancano mai. Anche facendo una passeggiata nella natura, vicino casa, potrete trovarne in quantità innumerevole e invitare gli amici a casa per una castagnata. Si possono cucinare in moltissimi modi: lesse, secche, al forno o in padella.

Ma un’altra caratteristica delle castagne è quella della sorpresa. Quando siamo a tavola e dobbiamo aprire una castagna non sappiamo mai quello che troveremo al suo interno. A volte è troppo bruciata, altre volte troppo cruda. A volte diventa troppo dura per essere mangiata. L’apertura delle castagne sembra una caccia al tesoro. E il viso si illumina quando finalmente si riesce a trovare quella perfetta: cotta al punto giusto, morbida dentro e croccante fuori, saporita e anche bella e grande da vedere. Ma come si arriva a questa perfezione? Qual è il segreto per non sprecarle?

In nostro aiuto ecco che arriva il famosissimo chef Bruno Barbieri. Ben consapevole che tutte le famiglie italiane sono alle prese con le castagne, il cuoco ha deciso di condividere un video su YouTube. Anche i personaggi televisivi, infatti, hanno imparato l’importanza dei social e non mancano mai di condividere piccoli trucchi e segreti con i loro follower. C’è chi dispensa consigli sugli outfit da indossare, chi mostra la sua kin scare quotidiana. Ma anche la cucina è un argomento che va tantissimo di moda. Gli utenti sono sempre pronti a seguire una nuova ricetta e cimentarsi ai fornelli.

Il video di Bruno Barbieri questa volta arriva a pennello, perché può dare un sapore tutto diverso alle nostre castagne. Lo chef infatti ha condiviso il segreto per non bruciarle. Il metodo per cucinarle è quello al forno. La prima cosa da fare è utilizzare un piccolo coltello per inciderle. Il taglio deve essere effettuato sulla parte bombata, nel verso orizzontale. In questo modo successivamente risulterà più semplice aprirle. Ma il vero trucco per prepararle con il minimo spreco sta tutto nella preparazione della teglia. Su questa infatti dovremo creare un primo strato fatto di sale.

Cospargete la teglia di sale, come se fosse una specie di base, e copritela con carta stagnola. Adesso potete aggiungere le castagne. Questo segreto permette al frutto autunnale di non bruciare, perché non viene a diretto contatto con la placca da forno. Prima di infornare le castagne, potete aromatizzarle come più preferite. Di solito si utilizzano le bucce di arancia, le stecche di cannella o l’alloro, ma la decisione è completamente facoltativa e c’è anche chi le preferisce nella loro versione più semplice. Devono rimanere in forno impostato a 200/220° per trenta minuti. Quindi, le dovete mettere in un canovaccio avvolto intorno a loro, dove dovranno rimanere per altri 5 minuti. Il vapore che si genera all’interno, infatti, renderà più semplice togliere la buccia.

Castagne perfette, Bruno Barbieri svela il suo segreto: “Cosa metto sulla teglia prima di infornarle” scritto su Più Ricette da Redazione.

