Castração de pets gratuita: veja onde conseguir serviço em Ribeirão Preto, SP

Divisão de Bem-Estar Animal abriu cadastro para cirurgia de até cinco animais por CPF. Inscrições são realizadas nos dia 4, 5 e 11 de março, com prioridade para pessoas de baixa renda. Castração de pets e vacina antirrábica de graça: veja onde tem serviço em Ribeirão Preto

A Divisão de Bem-Estar Animal vai oferecer um serviço de castração gratuito para cães e gatos em Ribeirão Preto (SP).

O procedimento é voltado para pessoas de baixa renda e as inscrições serão realizadas nos dias 4, 5 e 11 de março. As cirurgias de castração serão feitas por clínicas veterinárias vencedoras do processo licitatório para a ação de castração.

Quem pode buscar o serviço?

Podem solicitar a castração de pets pessoas que recebem até dois salários mínimos tenham mais de 18 anos.

É possível cadastrar até cinco animais por CPF para realizar o procedimento gratuitamente.

Além disso, animais de focinho achatado, como das raças Pug, Shit Tzu e Bulldog, não poderão ser castrados, pois necessitam de uma anestesia inalatória que não será disponibilizada pelas clínicas veterinárias que farão a cirurgia.

Castração de cães e gatos é oferecida gratuitamente pela Divisão de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto, SP

Divulgação

Como se inscrever?

Há 454 vagas para castração por dia e serão preenchidas por ordem de chegada. É necessário ter mais de 18 anos e apresentar o original e a cópia do RG, CPF ou CNH, assim como os comprovantes de residência recente (dos últimos 90 dias) e de renda (holerite ou cartão de benefício com extrato do último mês).

Após a inscrição, quem se cadastrou receberá orientações sobre data e horário para levar o animal para fazer a castração a partir de 13 de março.

Onde e quando se inscrever?

CEMEI Dr. João Gilberto Sampaio, Rua Pindamonhangaba, 851 – Vila Mariana, sábado (4) das 8h às 16h;

CEMEI Prof. Eduardo Romualdo de Souza, Rua Visconde de Inhomirim, 1001 – Vila Virgínia, domingo (5) das 8h às 16h;

EMEF Geralda de Sousa Espin, Rua Emygdio Rosseto, 2960 – Jardim Florestan Fernandes, sábado (11) das 8h às 16h.

Castração de cães e gatos é oferecida gratuitamente pela Divisão de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto, SP

Divulgação

Por que fazer a castração?

Viviane Alexandre, chefe da Divisão de Bem-Estar Animal, explica que a castração tem inúmeros benefícios, como:

Controle da população desses animais;

Redução do risco de enfermidades mamárias, uterinas e ovarianas;

Redução de doenças zoonóticas que são transmitidas de animais para humanos;

Redução no comportamento de cio e prevenção de doenças reprodutivas em fêmeas;

Prevenção de distúrbios testiculares em machos;

Auxílio no tratamento de doenças não relacionadas ao sistema reprodutivo, como diabetes e epilepsia;

Possível redução de comportamentos indesejados como territorialismo e agressividade.

Quais são os cuidados após a castração?

O animal deve evitar fazer esforços após as primeiras horas da cirurgia, por isso é recomendado que o comedouro e bebedouro sejam colocados próximos do local de descanso preferido dele, onde ele mais fica.

O veterinário irá prescrever remédios que devem ser administrados no horário correto para a melhor recuperação do pet e diminuição de uma possível dor.

Além disso, será necessário fazer a limpeza regular do curativo de acordo com as recomendações do profissional, assim como a utilização do colar elizabetano, que tem a forma de um cone, e/ou de uma roupa cirúrgica, que evitam o contato da boca do animal com o curativo.

Por fim, também é preciso retornar ao veterinário para garantir o sucesso da recuperação e retirar os pontos.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone da Divisão de Bem-Estar Animal: (16) 3628-2778.

Secretaria Municipal da Saúde oferece vacinação antirrábica gratuita em Ribeirão Preto, SP

Divulgação

Vacina antirrábica

Além da cirurgia de castração, a Secretaria Municipal da Saúde iniciou a aplicação da vacina antirrábica animal. O procedimento é gratuito e não precisa de agendamento.

A vacinação contra a raiva deve ser feita anualmente e para isso é preciso que o animal esteja saudável e tenha mais de três meses de vida.

Quem deseja vacinar seu pet pode ir até a Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), localizada na Av. Eduardo Andréia Matarazzo, (Via Norte), 4255 – Ipiranga, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 ou nos finais de semana e feriados das 8h às 16h.

Os cães devem ser levados com coleira e guia e os gatos em caixa de transporte.

Mais informações pelo telefone (16) 3969-8120

