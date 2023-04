Catador de reciclados tem casa destruída por fogo ao usar vela como iluminação em Balneário Camboriú

Dono da residência disse que não tinha energia elétrica. Mais duas casas foram atingidas. Fogo destruiu casa de catador de recicláveis

Corpo de Bombeiros Militar

Um incêndio destruiu a casa de um catador de recicláveis em Balneário Camboriú, no Norte de Santa Catarina, na noite de sexta-feira (31). Aos bombeiros, a vítima contou que não tinha energia elétrica e que usava velas para a iluminação. Ninguém se feriu.

Disse, também, que esqueceu uma vela acesa quando saiu de casa e, ao voltar, as chamas já tinham destruído a residência e atingido outras casas.

Ao menos cinco caminhões foram usados para controlar o fogo. Quando os bombeiros chegaram, a moradia estava destruída, uma casa ao lado parcialmente danificada e a terceira com danos causadas pelo calor. Ao menos 10 mil litros de água foram usados.

