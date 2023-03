Catadora de recicláveis faz sucesso na web com materiais achados no lixão: ‘estou vivendo um sonho e não quero acordar’; VÍDEO

Moradora de Miracatu, no interior de SP, Roseli Ferreira Alves disse que trabalha no local há 16 anos. Ela tem 974 mil seguidores no TikTok e 800 mil no Instagram. Coletora de recicláveis faz sucesso na web mostrando produtos que encontra em lixão

Uma catadora de materiais recicláveis faz sucesso nas redes sociais com os objetos inusitados que costuma encontrar na Estação de Transbordo de Lixo em Miracatu, no interior de São Paulo. Roseli Ferreira Alves, de 39 anos, costuma achar eletrônicos, pacotes de carne e até cestas básicas enquanto coleta latinhas, garrafas, cobre, ferro e demais metais para vender. Há 16 anos, esse é o sustento dela e dos quatro filhos.

Segundo Roseli, a parte mais difícil do trabalho é encontrar animais mortos, rato, sapo e fezes humana. Além disso, ela afirmou que muitos objetos são descartados de forma incorreta, o que provoca ferimentos em quem manuseia o material.

“Tudo que não presta vai para o lixo, né? Injeção, coisas de tratamento em casa, jogam de qualquer jeito e a gente acaba furando a mão com agulha, mesmo com a luva”.

Por outro lado, a catadora afirmou que já encontrou: lanterna, pratos, talheres, roupa, sapato, chinelo, guarda-roupa, sofá, rack, pia e tanquinho que usa na casa dela. “Só quem cata lixo como eu [sabe]. As roupas que meus filhos usam é tudo do lixo”.

Roseli disse que fica triste com a quantidade de alimentos que encontra no lixo. “Fico com dó. Às vezes, tem cesta básica inteira, arroz, feijão, óleo e açúcar. O pessoal precisa ter mais consciência e dar para quem precisa”.

Após separar do ex-marido que era usuário de drogas, a catadora de recicláveis disse ter criado os quatro filhos sozinha e passado por momentos de necessidade.

“Foi muito sofrido, só Deus para falar o que passei. Muito sofrimento, mas graças a Deus estão todos grandes já. Já passei muita necessidade”. Roseli disse que não tinha arroz, nem feijão, mas que cultivava chuchu e dava para as crianças comerem: “Foi doído”.

Repercussão na web

A catadora de recicláveis disse que começou a gravar os vídeos e, em determinado momento, uma seguidora a sugeriu publicar os itens inusitados encontrados.

“Fiz e deu certo. Graças a Deus, e ele sabe meu objetivo, entrei na internet para ajudar minha família e sair do lixão, porque não tem coisa melhor do que você trabalhar em um lugar limpo e ter a vida melhor”.

Ela disse que uma sobrinha fazia vídeos nas redes sociais e pediu para que ela mostrasse como fazê-los, mas que um dos filhos a alertou que, por ser obesa, poderia virar alvo de comentários preconceituosos.

“Eu falei: quem quer [vencer] não tem que ligar para crítica. Às vezes, falam coisas pesadas, mas se a gente for ligar para tudo o que os outros pensam e falam, a gente vai ficar doido”.

Com mais de 974 mil seguidores no TikTok e 800 mil no Instagram, Roseli afirmou que fica envergonhada quando a reconhecessem na rua por causa do conteúdo que produz nas redes sociais.

“Paro na rua, tiro foto, me abraçam. Não sei nem o que falar, me dá uma emoção muito grande. Só Deus sabe tanta alegria que está me dando, estou vivendo um sonho e não quero acordar”.

O maior sonho de Roseli, que nunca estudou, é ver os filhos voltando aos estudos. “Peço para Deus a oportunidade deles na faculdade, se formando, sendo alguém na vida porque o lixo não é futuro para ninguém né?”, finalizou.

