catanzaro-ha-il-suo-re:-pietro-iemmello-profeta-in-patria-a-suon-di-gol

Più di Giorgio Corona, Massimo Palanca, Pino Lorenzo e Gianni Bui. Nella storia non c’è solo il Catanzaro, ma anche il suo trascinatore: Pietro Iemmello, che proprio nella sua città natale ha fatto la storia. Catanzarese doc, sangue giallorosso nelle vene e tifoso della squadra della sua città. All’ombra dei Tre Colli, lo “Zar” è tornato a fare ciò che non gli riusciva da un paio di stagioni: segnare con grandissima costanza.

Arrivato a trent’anni a Catanzaro e con più di qualche rimpianto per quel che poteva essere e non è stato, il bomber ha finalmente ritrovato sé stesso, regalando ai tifosi la sua migliore versione dai tempi di Foggia. E a fare da sfondo alla sua fantastica stagione c’è la vittoria del campionato e il ritorno in Serie B, palcoscenico decisamente più adatto a un re.

Una missione

Iemmello sente questa esperienza in giallorosso come una missione. Per realizzare il sogno di quand’era ragazzino e per rispettare quel patto con la società stretto un anno fa, quando per la prima volta è diventato un giocatore del suo Catanzaro. A gennaio 2022 era inseguito fortissimamente da diversi club blasonati di B e C. Ma lui non poteva fare scelta diversa se non tornare a casa e indossare per la prima volta la maglia giallorossa. Prima gli 8 gol siglati da gennaio a giugno, ora ben 23 in 33 gare di campionato, il che lo ha posto al comando della classifica cannonieri di tutta la terza serie. E come primatista nella storia del Catanzaro.

Record a suon di gol

Il centravanti classe 1992, infatti, è il calciatore ad aver segnato più gol in una singola stagione per i giallorossi. Molti dei suoi gol, Iemmello li ha segnati nel suo stadio. Con i suoi suoni, le sue voci, il profumo di casa. Superato Simone Masini, che nel 2011/2012 si fermò a 21, per “Re Pietro” ora resta un altro record da inseguire: quello del miglior marcatore in un campionato di Serie C. A segnare più gol in una sola stagione di terza serie fu Andrea De Florio, nella Serie C1 del 1999/2000, quando con la maglia del Crotone siglò ben 28 reti. Iemmello, con ancora 5 partite da disputare, è a -6: difficile ma non impossibile, per l’attaccante di una squadra che ha totalizzato x reti in x partite.

Ora, però, è il momento di festeggiare. Missione compiuta grazie al feeling straordinario trovato con mister Vincenzo Vivarini. E Il bello deve ancora venire. Perché in B il Catanzaro non vuole recitare il ruolo della comparsa. Anzi, insieme al suo goleador l’obiettivo è quello di arrivare in alto. Profeta in patria si può: Iemmello vuole continuare a esserlo.

L’entusiasmo nel post-gara

Nella conferenza post-Gelbison, il suo entusiasmo è tangibile. “Vincere così un campionato, a marzo e con questi numeri, è strepitoso. Faccio i complimenti a tutti. E’ un successo che nasce dall’arrivo di Vivarini a novembre dell’anno scorso, il mister ha creato delle basi importanti con un gruppo già abbastanza forte. Dopo l’eliminazione di Padova è scattato qualcosa in noi che ci ha fatto capire che eravamo davvero una squadra forte, le persone che sono rimaste dopo quell’amarezza sono state brave a trasmettere l’entusiasmo a quelli che poi sono arrivati in ritiro a giugno. 19 anni fa il Catanzaro partiva in basso rispetto a squadre più attrezzate, mentre quest’anno noi siamo partiti con i favori del pronostico e siamo stati bravi a mantenerli sempre. E’ un’emozione indescrivibile soprattutto per me, so quello che si è passato a Catanzaro negli ultimi anni tra delusioni e prese in giro. Oggi, avere una società stabile come questa dà programmazione e futuro”.

