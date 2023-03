di Marco Gargani*

“Il ritorno nel calcio vero del Catanzaro è lacrima di amore. Venni a lavorare a Catanzaro con un po’ di tensione, ma in poche ore capii cosa significava Catanzaro e Firenze amici per sempre. Siete nei nostri cuori. Per me la seconda squadra del cuore. Vi mando un bacione da Firenze a nome delle glorie viola. Stasera in trasmissione mi sono presentato in giallorosso. Vi amo catanzaresi. Per sempre”.

*opinionista e membro dell’associazione “Glorie viola”

The post Catanzaro in B, gioia anche nella città di Firenze: “Una lacrima d’amore” appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Ufficio Stampa