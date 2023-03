catanzaro-in-b,-la-gioia-di-foresti-e-vivarini:-“percorso-straordinario,-che-soddisfazione”-(video)

Grande festa nella sala stampa dell’Arechi. Il direttore generale Diego Foresti, accompagnato dal bomber Pietro Iemmello e il capitano Luca Martinelli, si è presentato con indosso la maglia speciale ‘Incubo finito‘. “Per me è il coronamento di tre anni di lavoro durissimi. Ci sono stati momenti difficili, ma ci abbiamo sempre creduto. Dobbiamo ringraziare la proprietà perché se siamo arrivati qua è perché ha dato la possibilità di lavorare in maniera eccezionale. Una stagione così non viene dal nulla: viene da tanto lavoro, a partire dai magazzinieri per arrivare in cima alla piramide della proprietà. Vorrei veramente ringraziare tutti perché abbiamo fatto felice un popolo, che per noi era la cosa più importante”.

Gli spalti dell’Arechi erano completamente giallorossi: “Penso che sia l’esodo in trasferta più grande degli ultimi anni. E’ stata una rivincita perché la serata di Padova ci rimarrà dentro a livello negativo. Tant’è vero che da lì siamo ripartiti tutti e fin dalla prima giornata i ragazzi, col mister che ha fatto un grande lavoro col suo staff, hanno dimostrato di volere fortemente questa promozione. E’ una città che se lo merita, ha vissuto tanti anni bui e penso che questa festa sia altamente emozionante anche per questo Sono onorato di rappresentare a livello dirigenziale questa società perché mi hanno dato modo e la possibilità di lavorare”.

La gioia di Vivarini

Finalmente sorridente, Vivarini ha raggiunto la sala stampa dell’Arechi felice come mai prima d’ora: “Sono molto contento dopo un campionato lungo e difficile. A Catanzaro c’è grande entusiasmo e la passione per questa maglia è della gente. Una promozione in B che meritano i ragazzi ma anche la società che ha saputo lavorare bene. Non è stato facile ma i miei ragazzi hanno subito avuto l’atteggiamento giusto e la squadra è cresciuta domenica dopo domenica. Siamo stati bravi nella fesa difensiva ma anche in fase offensiva. Per me questa promozione è una grande soddisfazione”.

L’allenatore poi elogia anche la tifoseria giallorossa e parla del rapporto con il gruppo: “La tifoseria è eccezionale, Catanzaro ha una passione morbosa per il calcio. Mi sono affezionato a loro, ho lottato per loro. Ci tenevo tanto anche per loro. La bravura della squadra è stata anche quella di essere unita. Anche chi ha giocato di meno si è sempre messo a disposizione del gruppo e della squadra. Se non si riescono a coniugare queste cose, i risultati non si possono raggiungere“.

The post Catanzaro in B, la gioia di Foresti e Vivarini: “Percorso straordinario, che soddisfazione” (VIDEO) appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Vito Califano