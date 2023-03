catanzaro-in-serie-b,-premiazione-in-comune.-grande-entusiasmo-(video)

Oggi pomeriggio a Catanzaro, l’amministrazione comunale ha premiato la squadra di calcio cittadina e la dirigenza della società per la promozione in serie B. Nella sala Concerti di Palazzo De Nobili, i due giovani che per primi il 26 febbraio dopo il naufragio hanno soccorso i migranti, Paolo Cefalì e Ivan Paone, sono stati protagonisti della cerimonia consegnano al presidente della società Floriano Noto un francobollo che rappresenta Catanzaro e un bracciale in pelle con al centro un fregio con i simboli della città realizzati da Gerardo Sacco. Presenti anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo Catanzaro Sud che hanno omaggiato la squadra.

Il sindaco Nicola Fiorita

“Abbiamo voluto invitare la squadra nella casa comunale – ha affermato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita – per ringraziarli di aver vinto uno straordinario campionato e aver riportato il Catanzaro in serie B con gioia e bellezza. Il comportamento di fair play dei nostri calciatori ci ha reso ancora più orgogliosi di questa vittoria. Catanzaro deve tanto alla sua squadra, da sempre nella storia. La mia generazione che ha visto un po’ di serie A, che è cresciuta negli anni più belli del calcio catanzarese ha fatto tanti sforzi per trasmettere l’amore per la maglia ai propri figli. Ora sono i bimbi che trascinano le famiglie allo stadio”.

Il presidente dell’Us Catanzaro 1929 Floriano Noto

“Ringrazio l’amministrazione comunale e il sindaco Fiorita per aver avuto questo pensiero squisito – ha dichiarato il presidente Floriano Noto – nei confronti dello staff, della squadra e della società. Siamo tutti felici. Stiamo vivendo un momento davvero emozionante, mi auguro che terminato il campionato potremo raggiungere altri importanti traguardi”.

L’allenatore Vincenzo Vivarini

“Catanzaro non finisce mai di stupire, – ha sottolineato Vincenzo Vivarini l’allenatore dell’Us Catanzaro 1929 – vedere questo entusiasmo e questa passione per la squadra mi riempie di gioia e orgoglio. Traspare in ogni situazione l’amore viscerale dei tifosi per questi colori e sono felice di aver realizzato le loro aspettative”.

Vito Califano