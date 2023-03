catanzaro-pescara,-il-sindaco-vieta-la-somministrazione-e-il-trasporto-di-bevande-alcoliche 

Con l’ordinanza numero 168, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha stabilito il divieto di vendita per somministrazione, asporto, trasporto e consumo, nella pubblica via, di bevande in contenitori di vetro e bevande alcoliche e super alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, in contenitori di qualunque specie e materiale, in occasione dell’incontro di calcio al “Ceravolo” tra Catanzaro e Pescara, in programma domenica 26 marzo.

Vittorio Ferla