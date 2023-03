catanzaro-promosso-in-serie-b,-celia:-“un-patrimonio-da-non-disperdere”

di Fabio Celia* – L’adrenalina è ancora in circolo, dopo l’immensa gioia vissuta ieri sugli spalti dell’Arechi e, come ovvio, nel capoluogo per chi non era presente allo stadio a Salerno. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che il Catanzaro è finalmente tornato in Serie B. Sebbene in questa stagione sportiva abbiamo per la verità iniziato a pregustare tale successo forse già dalla prima giornata di campionato. O addirittura anche da prima: dalla conclusione della campagna acquisti, cioè. Quando la società non ha lesinato sforzi economici e impegno nell’elaborazione di mirate strategie di mercato, finalizzate a far vestire la maglia giallorossa ad atleti di alto livello. Ma in particolare adatti ad assecondare il ‘credo tattico’ di mister Vincenzo Vivarini.

Mosaico perfetto

Un mosaico perfetto, insomma. Assemblato dai fratelli Noto, e dal presidente Floriano, a capo prima di tutto di un’azienda seria e strutturata. Che ha dato impulso e sviluppo all’economia cittadina, trasfondendo poi anche nello sport, inteso come valore sociale, quella competenza e altrettanta bravura. Ingredienti utili, per così dire, per creare un giocattolo perfetto. E non era affatto facile. Perché il calcio è un mondo a sé. Che bisogna conoscere in ogni sua piega. Gestire una squadra e tutto ciò che vi ruota attorno, soprattutto a certi livelli, non è infatti esattamente uguale a condurre una qualsiasi impresa. In cui, pur con problemi di vario genere, non c’è da affrontare variabili quali l’errore arbitrale; l’infortunio di uno o più giocatori di spessore o la pressione dell’ambiente che pretende spesso ‘tutto e subito’.

Un patrimonio potenziale da sfruttare al massimo

Ecco dunque che il grande successo, ieri suggellato anche dalla matematica oltre a essere ormai da tanto tempo suggerito dalla logica, acquisisce ancor più valore e importanza. Ma a me, da pubblico amministratore del capoluogo, compete in particolare pensare al dopo. A come, in buona sostanza, la riconquistata Serie B possa essere messa a frutto a beneficio dell’intera città, costituendo un volano di crescita. Un patrimonio potenziale non solo da non disperdere. Ma anzi da far fruttare al massimo. Considerato come una classe dirigente e politica lungimirante si attiva subito per sfruttare al meglio qualunque opportunità per il bene comune. Intanto, però, mi sento di chiudere, esclamando: Forza Catanzaro! Perché oggi è ancora il momento della festa e della felicità.

