catarinense-morre-atropelado-em-ipanema,-no-rj

Catarinense morre atropelado na Zona Sul do Rio de Janeiro

Um jovem catarinense morreu atropelado por uma van na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, no último sábado (21). Maurício Luiz Munarini tinha 29 anos e morava na capital fluminense.

O Quartel de Copacabana foi acionado às 21h48 para socorrer Maurício, na altura do Posto 8. No local, os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas ele faleceu no local.

A Polícia Civil vai analisar as câmeras de segurança para entender como o acidente aconteceu. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon), e a perícia foi realizada no local.

Quem é o catarinense que morreu atropelado enquanto andava de skate no RJ

De acordo com os investigadores, o motorista realizou exame de alcoolemia, a fim de verificar se ele estava bêbado na hora que atropelou o turista, e o resultado foi negativo. Ele também tentou prestar socorro à vítima e não estava em alta velocidade, segundo a Polícia Civil.

O motorista da van que atropelou Maurício responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O jovem foi velado na Igreja Católica de Paial, na sua cidade natal, em Santa Catarina, na segunda-feira (23). O sepultamento aconteceu na manhã desta terça-feira (24) no Cemitério Municipal de Paial.

Pelas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte precoce de Maurício. “Meu amado, vai na luz”, postou a mãe.

