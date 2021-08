Catastrofe Ballando. Samanta Togni difende Raimondo Todaro. “Milly Carlucci porta rancore, ecco che mi ha fatto”

Dopo l’addio a Ballando con le Stelle il rapporto tra Milly Carlucci e Samanta Togni si è in qualche modo incrinato. Le due, oggi, non si sentono più. A confidarlo è stata l’ex ballerina del varietà di Rai Uno in una lunga intervista rilasciata al magazine Di Più. La Togni ha deciso di mollare il programma perché desiderosa di nuovi stimoli e ha proposto a Milly di fare la giurata. Un’offerta che però la Carlucci ha rifiutato, riconfermando i vecchi giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Samanta Togni ha ammesso alla rivista edita da Cairo Editore: “Sono stata benissimo in quello studio. Ho deciso di lasciarlo perché volevo lanciarmi in nuove avventure. Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima. Ballando è nel mio cuore e l’ultima edizione l’ho guardata tutta, dal divano della mia casa”

Tra l’altro Milly Carlucci non era presente neppure al matrimonio di Samanta Togni. A febbraio 2020, prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus in Italia, l’ormai ex ballerina è convolata a nozze con il chirurgo plastico Mario Russo. All’evento erano presenti tanti volti di Ballando con le Stelle quali: Samuel Peron (tra l’altro testimone della sposa), Raimondo Todaro, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen, Stefano Oradei, Anastasia Kuzmina, Sara Di Vaira, Luca Favilla.

Il futuro lavorativo e privato di Samanta Togni

Dopo aver detto addio a Ballando con le stelle Samanta Togni ha dato il via alla sua carriera da conduttrice. Per un anno è stata al timone de I Fatti Vostri, poi è sbarcata nel format estivo Estate leggerissima. Nella prossima stagione televisiva la 40enne condurrà su Rai Due Cook50, un programma interamente dedicato alla cucina.

Un progetto molto stimolante per Samanta Togni, che intende affermarsi come presentatrice sul piccolo schermo. Intanto procede a gonfie vele la relazione con Mario Russo, sposato dopo soli sette mesi di fidanzamento. I due si sono conosciuti in treno ed è stato un colpo di fulmine per entrambi. La coppia vive a Roma: per amore Russo fa il pendolare tra la Capitale e Napoli e Dubai dove è molto richiesto per via del suo lavoro. Mario ha già tre figli mentre Samanta è mamma di Edoardo: per questo la Togni e il marito hanno scelto di non avere altri eredi.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle, Samanta Togni ammette: “Scelte personali”

Samanta Togni dal 2005 al 2019 è stata una delle ballerine professioniste dello show di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Poi ha lasciato la pista da ballo per approdare alla conduzione, tuttavia, ha mantenuto degli ottimi rapporti con la grande famiglia di Ballando. E di recente in un’intervista concessa a Super Guida Tv è intervenuta sull’addio di Raimondo Todaro a Ballando.

Addio di cui si è parlato per giorni anche a causa dell’acceso botta e risposta tra Milly Carlucci ed il ballerino siciliano. Samanta Togni su tutto ciò ha ammesso: “Non conosco le dinamiche precise. Quando ho letto il post che aveva pubblicato Raimondo gli ho fatto il mio in bocca al lupo. Sono scelte molto personali ma considerando che è un caro amico non posso che augurargli il meglio.”

Ballando con le stelle 2021, Samanta Togni confessa: “Non tornerò più in pista”

Samanta Togni, dopo il suo addio a Ballando con le stelle, ha voluto mettersi alla prova alla conduzione televisiva prima alla guida de I Fatti Vostri e di Domani è Domenica, mentre in autunno sarà al timone di Cook50. Ed alla domanda su cosa sceglie tra ballare e condurre Samanta Togni non ha avuto nessun dubbio sulla risposta: “Vorrei continuare con la conduzione. Continuerò a seguire la pista da casa perché sono arrivata ad un’età in cui bisogna prendere coraggio e guardare in faccia la realtà.”

E poi ancora l’ex ballerina della trasmissione di Milly Carlucci Ballando con le stelle ha aggiunto: “E’ stato un percorso professionale bellissimo che ho amato con tutta me stessa e la danza rimarrà nel mio cuore. Magari continuerò ad allenarmi ma senza tornare in pista.” Proiettata nel futuro, infine, Samanta Togni ha fornito delle anticipazioni su Cook50 rivelando: “Il programma partirà a novembre e ancora ci stiamo lavorando. Si tratterà di una bella prova e ci sarà anche da ridere.”

