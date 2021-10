catastrofe-gf-vip,-gianmaria-furioso-svela:-“gli-autori-ci-obbligano-a-fare-e-dire-cose.-io-non-volevo,-sono-stato-costretto”-signorini-furioso

Gianmaria Antinolfi ha accusato la produzione del GF Vip di averlo costretto a presentarsi come il playboy delle donne famose. Del resto, questo è l’unico motivo per cui l’imprenditore è comparso sui giornali di gossip. Il suo nome è diventato famoso quando, un’estate a Ibiza, si è scambiato un appassionato bacio con Belen Rodriguez. Ma prima ancora era un’altra la donna con cui aveva avuto una relazione: Dayane Mello, che conosciamo molto bene. Infine, la sua ex fidanzata nonché coinquilina nella casa più spiata d’Italia, è Soleil Sorge. I due hanno oggi un rapporto di amore e odio.

Dagli scherzi e gli ammiccamenti passano ad accusarsi e offendersi reciprocamente. Ultimamente la show girl ha affermato che Gianmaria Antinolfi sarebbe attratto soltanto dalla popolarità delle sue donne: “Non volevo mettermi con lui perché prima di me era stato con un’amica, Dayane. Lei mi aveva messo in guardia dicendomi che tipo è, ma a lei andava bene se ci fossi uscita. Lui ha insistito e così l’ho frequentato. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa.” Ed è per questo che il GF Vip lo ha voluto in casa.

Gianmaria Antinolfi oggi ha voglia di farsi conoscere non soltanto per le relazioni passate, ma anche per la persona che è. Attualmente, però, la sua personalità non risalta. Sembra cambiare atteggiamento in base alla donna che gli interessa e non prende mai una posizione propria. Per questo, il GF Vip continua a giocare sui suoi flirt. Ma l’imprenditore non è molto d’accordo, al punto che ha accusato la produzione di avergli messo in bocca parole non sue. In particolare, nel video di presentazione fatto per entrare nella casa più spiata d’Italia, Ecco cosa ha detto al riguardo.

“Io sono molto riservato. Una persona che si fa i cavoli propri. Mi hanno fatto fare una clip di presentazione quando sono entrato qui, che io ho odiato. Cioè io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire. Me le hanno fatte dire perché han detto ‘la gente ti conosce per queste cose, quindi…’- Perché sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di queste donne.” Gianmaria Antinolfi avrebbe voluto presentarsi in un’altra maniera e incolpa il GF Vip se dal primo momento del reality è stato visto soltanto come un playboy, conquistatore di donne da copertina.

“Mi hanno fatto dire con chi sono stato. Ma io sono uno che non dice mai con chi è stato. Non dico mai le cose degli altri, mai. Addirittura, ti dico soltanto questo, quando io ero in macchina per entrare vedevo la mia clip, ero in un hammer e da dietro vedevo lo schermo. Mi sono tappato le orecchie per non sentire quello che dicevo. Mi hanno detto “di’ che sei stato con questa e con quest’altra”. Le sue parole però sono in contrasto con quelle degli altri. La stessa Soleil Sorge, nel corso di un litigio nel GF Vip, lo ha accusato di aver spiattellato la loro conoscenza sui social senza il suo consenso.

