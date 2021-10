Catastrofe GF Vip, Signorini nei guai “licenziato”, Il fuorionda pazzesco fa infuriare Mediaset: “Quel che ha detto è grave””

In tanti anni di Grande Fratello non si era mai assistito a una gaffe della produzione grande quanto quella accaduta nella giornata di ieri. Dietro le dinamiche della casa c’è una intera squadra di persone che si occupa di gestire i concorrenti, gestire la casa stessa, dare le comunicazioni. Oltre i tecnici ci sono anche gli psicologi che hanno il compito di parlare con i Vipponi nel confessionale e tirar fuori i loro segreti. Queste persone restano invisibili per tutta la durata del reality, ma rappresentano loro il vero GF, l’occhio che osserva i coinquilini 24 ore su 24.

Nella giornata di ieri, però, non sono stati poi così invisibili. Anzi, hanno fatto una gaffe che rimarrà nella storia del Grande Fratello. Per sbaglio, hanno lasciato accesi i microfoni che li collegano al giardino della casa più spiata d’Italia. Proprio allora, uno degli addetti ai lavori si è lasciato andare a delle considerazioni sui Vipponi per nulla carine. In quel momento, erano presenti Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri e Nicola Pisu, che hanno potuto quindi ascoltare le conversazioni tra i tecnici. Rimanendo di stucco al punto di preferire non commentare l’accadimento.

Mentre erano coinvolti dalle loro conversazioni, hanno sentito una voce pronunciare queste parole: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi”. Subito, è intervenuta una voce femminile a dire “Si sente tutto”. Quindi, la casa del Grande Fratello è ripiombata nel silenzio. Attimi di sconvolgimento per i coinquilini che hanno potuto ascoltare quella frase. Pronunciata magari dalla stessa voce che li guida durante le loro giornate. Una voce che dovrebbe essere amica ma che invece è risultata essere giudizievole e ingrata. Il programma, del resto, si basa proprio sui Vip in gioco.

Senza di loro il Grande Fratello non esisterebbe. Sicuramente Alfonso Signorini è un genio nel tirar fuori i segreti di ognuno dei concorrenti insieme alle loro emozioni. Ma sono pur sempre le loro storie ed emozioni ad appassionare e coinvolgere il pubblico. Di conseguenza, lo share aumenta, i guadagni pure, e tutta la produzione dello show lavora. Come minimo, si dovrebbe portare maggiore rispetto a delle persone che hanno deciso di mettersi in gioco facendosi rinchiudere in una casa, con delle telecamere puntate addosso giorno e notte. Ma questo, evidentemente, non accade.

“Ma ha detto cerebrolesi?” Sono queste le uniche parole che i Vip, guardandosi increduli e confusi, si sono detti. Prima di decidere di rimanere in silenzio per il bene della trasmissione. Ovviamente, il commento dell’ignoto addetto ai lavori è stato ascoltato dall’Italia intera, che ha la possibilità di seguire le vicissitudini degli inquilini in ogni momento. La risonanza mediatica è stata fortissima, impossibile da ignorare. Per questo ci domandiamo se nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda venerdì sera Alfonso Signorini si scuserà con i suoi Vipponi, sicuramente la voce rischia il licenziamento.

