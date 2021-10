Catastrofe Grande Fratello Vip, Signorini fa fuori Adriana Volpe. La voce grossa in Mediaset: “Ecco Perché la caccia”

Il Grande Fratello Vip quest’anno non riesce a prendere il volo e, a rimetterci, potrebbe essere Adriana Volpe. Vediamo come. Alfonso Signorini e gli autori del famosissimo reality ce la stanno mettendo proprio tutta. Ma lo share, nonostante gli sforzi, non sale. E la concorrente Rai l’ha sempre vinta. Non c’è differenza tra il lunedì e il venerdì: i numeri ottenuti lo scorso anno sono ormai un ricordo lontano.

Sarà stata la pandemia di Covid-19, il lock down che ha imposto gli italiani a chiudersi in casa, ma sembra che proprio tutti si siano appassionati alle vicende che hanno visto vincitore Tommaso Zorzi. Si prospettava quindi di aver fidelizzato una nuova fetta di pubblico. Ma con le riaperture questa fetta è scomparsa e il Grande Fratello Vip perde. Bisogna cambiare qualcosa e, probabilmente, Alfonso Signorini prenderà una decisione a breve.

Già sono scomparse le opinioniste popolari, che non sono riuscite a conquistare il pubblico. Adesso, potrebbe essere mandata a casa anche una delle due opinioniste Vip almeno secondo le voci che girano proprio nei corridoi Mediaset. Si tratta di Adriana Volpe, che dopo una turbolenta carriera in televisione ha trovato in Mediaset una nuova possibilità di ricominciare. La donna ha lasciato la Rai dopo le continue discussione con Giancarlo Magalli.

I due sono finiti anche in tribunale e Adriana Volpe ha continuato la sua carriera da presentatrice su Tv8, dove finalmente ha potuto fare esperienza con la conduzione singola. Nonostante i suoi sforzi e la sua bravura, però, la trasmissione non ha riscosso successo. Ma Alfonso Signorini l’ha chiamata nel suo Grande Fratello Vip e la donna si è subito messa in gioco, pronta a ricominciare. Girano voci riguardo una sua eliminazione. Gli autori del reality potrebbero scegliere di cambiare l’opinionista per stupire il pubblico e dare nuova luce allo show. E per la conduttrice finirebbe subito questa nuova esperienza.

E’ ancora tutto da vedere e, per il momento, queste sono soltanto voci di corridoio. Intanto, durante questo primo mese di Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è stata in grado di regalarci diverse emozioni. I suoi scontri continui con Sonia Bruganelli hanno appassionato i telespettatori quasi quanto le discussioni tra gli inquilini della casa. Le due donne sono raramente d’accordo e spesso litigano. Sicuramente si sono dimostrate due opinioniste senza peli sulla lingua e hanno dato diverse soddisfazioni. Ma a quanto pare questo non basta e, accanto alla moglie di Paolo Bonolis, a breve potrebbe esserci qualcun altro.

Intanto, aspettiamo di vedere se e quali nuovi concorrenti faranno il loro ingresso in questa edizione del Grande Fratello Vip. Per il momento, il cast è davvero importante e tutti sembrano pronti a mettersi in gioco. Le dinamiche, però, ancora non sono molto movimentate. Soleil contro tutte si rincorre ormai sin dalla prima puntata. Nella casa si sono formati due gruppi che non riescono proprio a trovare un punto d’incontro. Non solo, le donne stanno mano a mano eliminando tutti gli uomini. Una casa matriarcale con più di una guerra in atto. Come andrà a finire?

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Catastrofe Grande Fratello Vip, Signorini fa fuori Adriana Volpe. La voce grossa in Mediaset: “Ecco Perché la caccia” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.