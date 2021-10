catastrofe-grande-fratello-vip,-signorini-licenziato,-il-fuorionda-pazzesco-fa-infuriare-mediaset.-berlusconi-lo-fa-fuori

Alex Belli ha affermato di essere a conoscenza del fatto che il fidanzato di Francesca Cipriani sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Un’affermazione che mette in dubbio la credibilità del reality condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti infatti non dovrebbero essere messi a conoscenza del programma previsto dagli autori. Il senso dello show è quello di rinchiudere i Vipponi nella casa più spiata d’Italia per un periodo di tempo indefinito. In questo periodo loro non devono assolutamente essere aggiornati su quello che succede all’esterno, sia per quel che riguarda la trasmissione che per quel che riguarda la cronaca.

Alex Belli, però, ha fatto chiaramente intendere di essere stato messo al corrente di questo nuovo ingresso. E’ successo durante la puntata andata in onda venerdì 22 ottobre. Nelle ultime settimane abbiamo visto la Cipriani desiderare ardentemente il suo fidanzato, al punto di lasciarsi andare a grandi scenate che sono piaciute moltissimo al pubblico. Gli autori del Grande Fratello Vip, di conseguenza, hanno deciso di investire su questa storia d’amore e di dare molto spazio ai due piccioncini all’interno delle puntate del serale. Al punto da far entrare il ragazzo nella casa.

I Vipponi ovviamente non sapevano del suo ingresso al Grande Fratello e della sua permanenza nella csa. Al contrario di Alex Belli che sembra essere a conoscenza di varie dinamiche che dovrebbero essere sconosciute agli inquilini. L’uomo si è lasciato sfuggire queste dichiarazioni nel corso di una chiacchierata con Manuel Bortuzzo. Ha quindi affermato il fatto che lui sapeva già quello che sarebbe accaduto durante la puntata.

Ben consapevole di stare affrontando un argomento proibito, ha cercato di non farsi capire dal pubblico utilizzando un linguaggio in codice. Difatti, ha chiamato il fidanzato di Francesca Cipriani Ciccio Pasticcio convinto che nessuno lo avrebbe capito. Ma i telespettatori non si fanno prendere per il naso e hanno immediatamente compreso a chi Alex Belli si riferiva. La notizia si è subito sparsa e adesso viene messa in dubbio la credibilità del Grande Fratello Vip. E’ risaputo che gli autori parlano con i concorrenti per gestirli all’interno della casa, dargli compiti e idee per passare il tempo e intrattenere il pubblico.

Non solo, c’è anche un gruppo di psicologi addetti ai dialoghi nei confessionali. Il loro compito è quello di tirare fuori i sentimenti e i pensieri più intimi dei concorrenti, da utilizzare poi in puntata per fare audience. Si sa che ad Alfonso Signorini piace giocare molto più su questo che sulle varie dinamiche che si creano all’interno della casa. Però, che i Vipponi vengano anche a conoscenza del programma futuro previsto dal Grande Fratello Vip per loro è una novità. E non sembra giusto neanche nei confronti degli altri partecipanti al gioco, ignari di tutto. Perché Alex Belli già sapeva?

A quanto pare questa cosa non piace a Berlusconi e ai vertici Mediaset. Insieme ai dati di ascolto che vanno sempre più giu, questa fuori programma ha molto indispettito Piersilvio a quanto dicono dai corridoi del Grande Fratello vip, tanto che l'amministratore Mediaset potrebbe decidere di cambiare conduttore per la prossima edizione.

