Catastrofe Mediaset, Berlusconi chiude il programma di Maria de Filippi. Lei furiosa sbotta: “Non c’è più accordo, farò altro”. Fan in protesta

Piersilvio Berlusconi ha deciso, l’accordo non è stato trovato e quindi il programma targato Maria de Filippi e prodotto dalla Fascino e da Mediaset verrà chiuso definitivamente per lo scontento dei tanti fan. Molte sono state le proteste in tal senso ma pare non ci sia più nulla da fare. Maria de Filippi infatti non ha raggiunto l’accordo sperato e ha deciso, in accordo con Berlusconi, per la chiusura.

Nato come reality ma considerato un vero e proprio esperimento sociale Temptation Island a quanto pare non andrà quindi più in onda. Il programma Mediaset che mette a dura prova i sentimenti facendo emergere infedeltà ma anche le fragilità vissute nel quotidiano dalle coppie che decidono d’accettare la sfida a quanto pare chiude i battenti nonostante il successo che avuto dal suo debutto a oggi e a un continuo innalzamento dello share che sembra essere incontenibile.

Pier Silvio Berlusconi sostiene Maria de Filippi: si alla chiusura di Temptation Island

Visto tanto clamore e visibilità poco si capisce perchè Temptation Island non andrà in onda la prossima stagione estiva. I motivi di questo stop ingiustificato sembrano essere legati ai non accordi presi tra la Fascino, società di produzione di proprietà al 50% di Maria de Filippi e per l’altra metà da Rti – Mediaset, e Banijay azienda che detiene invece i diritti del programma. A quanto pare Maria avrebbe preso la decisione di non realizzare una prossima edizione del programma, decisione sostenuta anche dai vertici Mediaset che hanno condiviso le posizioni della moglie di Maurizio Costanzo.

Sembra inoltre che Maria de Filippi con l’avvallo di Pier Silvio Berlusconi sia prossima a realizzare un programma simile a Temptation Island già in cantiere da qualche anno. Il format Ultima Fermata sembra essere molto simile al viaggio dei sentimenti ma con qualche variazioni con la conduzione affidata a Stefano de Martino attualmente impegnato in Rai. Il nuovo programma Mediaset dovrebbe andare in onda nella stessa collocazione e periodo di Temptation ma per il momento sono solo rumors.

Temptation Island chiusura inattesa

L’annuncio della chiusura di Temptation Island ha colto tutti di sorpresa, un programma vincente sia in tv che sui social va in pensione molto prima del previsto e per ragioni di produzione e mancati accordi. Insomma La decisione Mediaset ha sconvolto i numerosi fan della trasmissione, che già quest’anno aveva rinunciato alla sua versione vip per fare solo quella nip, con la conduzione di Bisciglia.

A quanto pare la Fascino vuole investire tutto su un nuovo programma sempre su Mediaset, e tra i tanti format di successo che gestisce e che conduce la stessa Maria de Filippi non ha potuto non sacrificare proprio il reality dei sentimenti che va in onda solo in Estate. Certo è che visto il successo del programma e il coinvolgimento dei telespettatori la possibilità che a Temptation Island sia data una nuova vita non è esclusa.

L’articolo Catastrofe Mediaset, Berlusconi chiude il programma di Maria de Filippi. Lei furiosa sbotta: “Non c’è più accordo, farò altro”. Fan in protesta proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.