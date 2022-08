Catastrofe Uomini e Donne, L’opinionista fatto fuori: “Ha litigato con la Mennoia”. Lo sfogo: “Maria non mi vuole parlare più”

L’amatissimo programma di Queen Maria De Filippi, Uomini e donne, nonostante sia in pausa per le ferie estive, è sempre molto chiacchierato e al centro dei riflettori. In particolare, i protagonisti più amati sono sempre seguiti dai telespettatori grazie ai social dove hanno la possibilità di vedere tutto ciò che viene pubblicato. In molti, infatti, usciti al programma hanno avuto un grandissimo successo su instagram arrivando ad ottenere milioni di followers e, dunque, hanno iniziato a lavorare proprio sul social più ambito.

Uomini e donne è un programma molto longevo che dura da circa vent’anni e in quegli studi è accaduto davvero la qualunque. Nuovi amori sono sbocciati, altri sono appassiti, amicizie, lacrime e litigi. Proprio a proposito di litigi, nelle ultime ore si è tornati a parlare di un’ex corteggiatore che ebbe un’accese discussione con Raffaella Mennoia, una dei volti più influenti della redazione del dating show. Una discussione che gli ha cambiato la vita.

Stiamo parlando di Mario Serpa, corteggiatore e scelta di Claudio Sona. I due parteciparono a Uomini e donne nel 2016 e quella fu la prima volta in cui ci fu un trono gay nel programma. La scelta dipese proprio da Maria De Filippi che voleva normalizzare ancora di più l’omosessualità in televisione cosicché anche un gay avrebbe potuto avere la possibilità di trovare l’amore sul suo trono. Ebbene, quello tra Mario e Claudio fu un bellissimo ed emozionante percorso. Anche la loro storia d’amore fu molto intensa, durata quasi un anno e caratterizzata anche da una convivenza.

Molti mesi dopo la scelta, Mario ritornò ad essere un protagonista di Uomini e donne. Maria lo scelse come opinionista accanto a Gianni, Tina e Jack. Fu subito pronto a ricoprire quel ruolo tanto che lo fece egregiamente sino ad un momento cruciale che cambiò tutto. Ci fu un litigio molto aspro tra lui e Raffaella Mennoia, in particolare via instagram, di cui ne iniziarono a parlare tutti. Allora, inoltre, Mario era in crisi con Claudio. Dunque, gli si presentò un periodo davvero critico che lo portò a prendere una drastica decisione.

Mario capì che in Italia aveva perso sia il suo amore Claudio e che non riusciva più a lavorare nello studio di Uomini e donne con la stessa armonia di prima. Per cui decise di trasferirsi in America, a New York, dove tutt’ora vive sereno. Inoltre, grazie al successo riscosso nel programma, ha avuto una grande seguito anche sui social che gli ha permesso di poter lavorare come influencer. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Catastrofe Uomini e Donne, L’opinionista fatto fuori: “Ha litigato con la Mennoia”. Lo sfogo: “Maria non mi vuole parlare più” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.