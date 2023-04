Catedral de Sant’Anna terá bênção dos Ramos, procissão e missa

Durante o domingo, catedral terá missas desde o início da manhã até a noite. Catedral de Sant’Anna terá bênção de ramos com procissão e missa

Maiara Barbosa/G1

Neste domingo (2), é celebrado pela Igreja Católica o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. De acordo com a Diocese de Mogi das Cruzes, a bênção dos ramos será realizada no domingo no Largo do Rosário, mais conhecido como Praça da Marisa, às 10h.

Em seguida, os fieis seguem em procissão até a Catedral de Sant’Anna para missa que será presidida pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringhini.

No Domingo de Ramos, a catedral ainda terá missas às 7h, 9h, 17h30 e 19h.

O Domingo de Ramos dá início a Semana Santa, momento em que os católicos celebram o Tríduo Pascal: a Paixão, a morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. A liturgia faz memória à entrada de Jesus em Jerusalém e é aclamado pelo povo como Rei, com ramos de oliveiras e palmeiras. Os ramos significam a vitória: “Hosana ao Filho de Davi: bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel; hosana nas alturas”.

A Catedral de Sant’Anna fica na Praça Coronel Benedito de Almeida, s/n,Centro. Mais informações pelo telefone 2312-6007.

