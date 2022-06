L’ex conduttrice di Detto Fatto è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma dedicato ai tradimenti Caterina Balivo è pronta a mettersi di nuovo in gioco. La bella napoletana dopo un lungo stop dalla televisione è stata richiamata per presentare un nuovo programma. Questa volta però non la vedremo in Rai ma su […]

L’articolo Caterina Balivo confessa il tradimento: Si l’ho fatto! proviene da KontroKultura.