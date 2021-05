Caterina Balivo, Confessione Sul Passato: “Ecco Di Cosa Mi Sono Pentita”

Scritto da Liliana Morreale, il Maggio 16, 2021 , in Gossip

Caterina Balivo confessa sul suo passato: “Pentita di essere ritornata a lavorare dopo il parto” Caterina Balivo ha concesso una lunga intervista a Il resto del carlino dove si è raccontata tra carriera e vita privata. La conduttrice di Aversa attualmente lontana dalla tv per più di 15 anni ha condotto programmi quotidiani in diretta, prima Detto Fatto e poi Vieni da me, e proprio su questo ha confessato qual è la cosa di cui più di tutto si è pentita:

“Mi sono pentita di essere tornata a lavorare subito dopo il parto. Se tornassi indietro non lo rifarei più”.

Caterina Balivo, inoltre, ha aggiunto: “Se continui a lavorare ed hai figli sembra che tu ti debba sentire in colpa…Per la mamma è tutto scontato: deve prendere i figli a scuola, preparare la merenda, seguire la casa. Per i padri no. Basta con lo stereotipo della super eroina che può fare tutto.”

Caterina Balivo torna a parlare dell’addio a Vieni da me: “Voglia di mettermi in gioco con cose diverse” Durante l’intervista Caterina Balivo è tornata a parlare del suo addio a Vieni da me confessando che la scelta è stata dovuta ad una serie di fattori, non solo per dedicarsi ai figli Guido Alberto e Cora ma anche perché aveva bisogno di rallentare i ritmi.

“Volevo vivere di nuovo le stagioni, non stare sempre chiusa in uno studio tv. Avevo voglia di mettermi in gioco con cose diverse…Rallentare il mio tempo. Per 10 anni ho vissuto di dirette quotidiane, avevo capito che si era chiuso un ciclo.”

Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, sembra possibile un ritorno in tv di Caterina Balivo in prima serata su Rai1.

Caterina Balivo sulla vita privata: “Nella coppia non bisogna mai darsi per scontati” Caterina Balivo di recente ha fatto una confessione sul marito Guido Maria Brera, i due stanno insieme da 12 anni e sono sposati dal 2014 ed hanno due figlia. La conduttrice sul suo rapporto con il marito ha concluso: “Bisogna non darsi mai per scontati. Non bisogna pensare che io sto con lui e lui sta con me punto. Lui potrebbe innamorarsi di un’altra ma lo stesso potrei fare io. Ogni tanto glielo ricordo”