Caterina Balivo delusa e arrabbiata. Lo sfogo choc: “Fatta fuori dalla Rai, sostituita all’ultimo.Ecco chi non mi vuole più”

Adesso torna a parlare Caterina Balivo, che dopo Il Cantante mascherato (lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci) ritrova il sorriso dopo l’addio in lacrime a Vieni da me. Il programma di interviste della Rete ammiraglia Rai è finito all’improvviso lasciando nel pubblico a casa molti interrogativi. Ma stiamo parlando del passato, ormai è tutt’altra cosa. La Balivo sorride . E’ felice con la sua famiglia e non pensa ad altro.

“Sono felice perché ho quasi terminato una parte di un nuovo progetto che potrete vedere e ascoltare… ma non posso dirvi di più”, racconta la Balivo su Instagram. Nessuna intervista, per adesso. Nessuna comunicazione ufficiale, ma solo tanta voglia di ricominciare in televisione (Caterina Balivo, lo ricordiamo, ha lasciato Detto fatto” lasciando tutti senza parole).

Questo scriveva la Balivo solo qualche mese fa lasciando tutti i suoi fan con il fiato sospeso attendo di poterla nuovamente vedere in tv. Sembrava, infatti che all’orizzonte per lei ci fosse un nuovo progetto lavorativo. Di cosa si tratta? E’ chiaro che le notizie in giro sono scarse e poco chiare. Ma una fonte vicina a noi ci aveva confidato che si trattava di un grande progetto in Rai.

Purtroppo però a quanto pare l’idea non si è concretizzata e la Balivo è rimasta anche quest’anno senza un programma. Insomma nei palinsesti Rai non si fa cenno alla conduttrice napoletana, lasciando invece spazio alla sua sostituta, ovvero la Guaccero. Anche i programmi serali sono già tutti impegnati e il progetto di poterla vedere insieme a Matano a La Vita in diretta, pare sfumato.

Recentemente inoltre si erano rincorsi le voci che vedevano la Balivo ricoprire un ruolo importante a Ballando con le stelle, ma anche questa ipotesi non si è concretizzata. Milly infatti aveva in un primo momento fatto il nome anche di Caterina nel cast ma poi era come scomparso, sostituito da quello di Alessandra Mussolini. Insomma una bella batosta per la Balivo che ancora una volta dovrà guardare i programmi Rai da casa.

L’articolo Caterina Balivo delusa e arrabbiata. Lo sfogo choc: “Fatta fuori dalla Rai, sostituita all’ultimo.Ecco chi non mi vuole più” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.