Caterina Balivo divano e pigiama, la camicetta è scollata: fan in estasi FOTO

Nuovo lavoro in vista per Caterina Balivo? Tornerà in televisione? Arriva l’annuncio sul suo profilo Instagram, i fan impazziscono

Caterina Balivo (Getty Images)

E’ finita la pausa per Caterina Balivo? I fan aspettano altro, ma c’è ancora qualcosa da chiarire. Di cosa si occuperà la conduttrice prossimamente? L’abbiamo vista nell’ultimo periodo impegnata con la famiglia e lontana dai riflettori, anche se su Instagram non è mai mancata. Oggi si tuffa in una nuova esperienza e lo fa indossando un tailleur bianco che fa impazzire i follower. L’avete già vista?

Caterina Balivo: come le sta il bianco? FOTO per i fan

La conduttrice Caterina Balivo (Getty Images)

Donna meravigliosa, solare, elegante e fine. La Balivo si mostra così ai suoi fan che no vedono l’ora che torni in televisione. Sembra che l’attesa sia finita, per la conduttrice è il momenti di tornare in pista. Su Instagram, dove ormai condivide di tutto, ha appena pubblicato la foto della conferenza stampa del nuovo programma per cui lavorerà. “Da domani sera parte” scrive accanto alla foto. Ma i follower notano soprattutto la bellezza del post, Caterina in bianco fa girare la testa e perdere il fiato.

Seduta sul divano, si gode il relax dopo la conferenza e non vede l’ora che arrivi domani per iniziare la nuova avventura di Il cantante mascherato. Caterina Balivo non riesce proprio a stare ferma! Insieme a lei la sua famiglia che la supporta in ogni decisione.

Popolare su Instagram e in tv, ora la Balivo ha due gruppi di persone che la sostengono: quelli virtuali e quelli reali.