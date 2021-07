caterina-balivo-fatta-fuori-dalla-rai:-svelato-il-drammatico-motivo.-cos’ha-fatto,-fan-increduli

Caterina Balivo fuori dalla tv. Svelato il drammatico motivo. Sembra che la bellissima conduttrice Caterina Balivo abbia preso una decisione molto particolare a seguito di un episodio che ha vissuto.

La Balivo recentemente ha deciso che parteciperà al programma Il cantante Mascherato ricoprendo il ruolo di giurata. A seguito di una lunga intervista si è iniziato a scoprire il vero motivo per cui la donna ha deciso di intraprendere una strada che ha spiazzato i suoi fan.

Ecco la sua dichiarazione

“Ho iniziato a interrogarmi, e quando cominci a interrogarti cominci pure a capire come sei fatta…”. Caterina Balivo afferma che, finalmente, sta iniziando ad avere un dialogo con i suoi figli. Una cosa che prima non riusciva proprio a portare avanti e ad instaurare.

Questo in quanto aveva soltanto la notte per dedicargli del tempo, visto i molteplici e numerosi impegni lavorativi della donna. Caterina Balivo ha aggiunto anche che, durante il periodo in cui lavorava in TV era una donna molto fiera per quello che faceva, ma anche trasformata. Quasi come una macchina, in quando afferma di non essere più in grado di riuscire a godersi nemmeno una gioia di un momento particolare. LEGGI ANCHE—> Caterina Balivo sbotta dopo un anno: “Mi hanno fatto fuori, Ho scapocciato, ero fuori di me. Ora dico la verità” Fan sotto choc

Il retroscena drammatico di Caterina Balivo

Ma di cosa stiamo parlando? Quale è quindi la decisione che Caterina Balivo ha deciso di prendere? La conduttrice ha scelto di allontanarsi per un anno dalla TV, prendendosi il famoso anno sabbatico. Ecco le sue parole a riguardo: “Ero diventata una macchina ‘Avanti il prossimo’ …Ecco non ne potevo più di questa filosofia ‘Avanti il prossimo’… La luce è fuori, devi imparare a puntartela addosso da sola…”.

Nel momento in cui le è stato chiesto se si fosse mai sentita in difficoltà lontano dai riflettori, Caterina Balivo ha risposto che lei tende ad essere una donna sempre positiva. Forse è proprio per questo che riesce a tenere la testa alta e non arrendersi mai. Inoltre aggiunge che, solo in tal modo, il vuoto non si trasforma in buio. Infatti, in una delle ultime puntate di Domenica In, ha parlato del grande aiuto del marito.

“È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro”. Sembra quindi che la decisione di allontanarsi per un po’ di tempo dalla TV sia abbastanza sensata. Quantomeno, in base alle sue dichiarazioni, sicuramente potrà portare un grande beneficio nella vita familiare di Caterina Balivo.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Caterina Balivo fatta fuori dalla Rai: Svelato il drammatico motivo. Cos’ha fatto, fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.