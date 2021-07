Caterina Balivo felice con la figlia Cora: le foto in vacanza scatenano i commenti

Caterina Balivo si sta godendo le sue vacanze nella bellissima isola di Capri e spesso condivide sui suoi social foto e video felice insieme alla sua bellissima famiglia, il marito Guido Maria Brera, ed i due figli Guido Alberto e Cora. E proprio le foto postate dalla conduttrice di Vieni da me e Detto Fatto insieme alla piccola hanno scatenato i commenti degli utenti, in molti infatti hanno trovato molte tenere e dolci le foto di Caterina Balivo vestita tra l’altro coordinata con la figlia. E tra i vari spunta anche il commento di Sandra Milo.

Caterina Balivo in vacanza con la famiglia, Sandra Milo commenta le sue foto con la figlia: “Meraviglia”

Nel dettaglio, Caterina Balivo, postando le foto visibili a questo link: https://www.instagram.com/p/CRlms4Dj67-/?utm_source=ig_web_copy_link, si è mostrata felice in vacanza insieme alla figlia Cora, ed in più ha commentato le foto scrivendo: “Un mercoledì baciate dal sole per me e la ‘mini-me’”. In molti hanno sommerso il post di like e commenti, anche personaggi noti come Natasha Stefanenko e Sandra Milo. E proprio quest’ultima attrice ha commentato scrivendo:

“Che meraviglia che siete col costume coordinato.”

Di recente Caterina Balivo ha lanciato un duro monito, mentre precedentemente ha avuto un problema in vacanza.

Caterina Balivo, foto con la figlia sui social: elogi e critiche nei commenti

Caterina Balivo ha ricevuto elogi e complimenti sui social per la perfetta forma fisica e per la complicità con la figlia, ma il suo post ha raccolto anche qualche critica. Un utente in particolare, per esempio, ha commentato: “Beata te che ti puoi permettere ogni giorno un posto nuovo non hai problemi di soldi” mentre un altro ha scritto: “Che montata che sei. Prima mi piacevi, come ti comporti non mi piaci più. Conduttrici c’è ne sono meglio di te.”

L’articolo Caterina Balivo in vacanza: le foto felice con la figlia scatenano i commenti sembra essere il primo su LaNostraTv.