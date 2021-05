Caterina Balivo irriconoscibile “Sono un mostro” Il suo volto dopo la chirurgia è tremendo. Fan sotto choc: “Non sembri tu”

Caterina Balivo ha pubblicato una fotografia del suo volto completamente trasfigurato dalla chirurgia estetica, lasciando di stucco i suoi follower. ( FOTO IN BASSO A FINE ARTICOLO) Oggi ricorrere a dei ritocchini è all’ordine del giorno. Non solo i personaggi famosi, moltissime donne ricorrono al chirurgo per aggiustare difetti del loro corpo e del loro viso. Per non parlare di chi non accetta di buon grado l’avanzare dell’età, e decide di nasconderla con lifting e rigonfiamenti a non finire. E’ l’epoca della ricerca della perfezione, anche perché i modelli che ci vengono proposti sono sempre, per l’appunto, perfetti.

Nonostante sia già iniziato un movimento di body positivity volto a contrastare la perenne ricerca dei lineamenti perfetti, siamo ancora molto lontani dal risultato. Le protagoniste dei nostri film preferiti, i personaggi principali delle fiction, rappresentano un’immagine di donna molto lontana da quella che è la realtà di ognuna di noi. Gli inestetismi, la cellulite, un naso storto o una bocca troppo piccola vengono spesso nascosti agli occhi del pubblico. Ma c’è chi, tra i personaggi famosi, si schiera contro la chirurgia estetica, come ad esempio Caterina Balivo. ( continua dopo la foto)

Negli ultimi tempi su Instagram è stato inserito un filtro che modifica i lineamenti del volto, mostrando come sarebbe in seguito a vari interventi di chirurgia estetica. Labbra a canotto, zigomi troppo accentuati, il filtro fa capire come l’esagerazione in questo campo comporta il modificare completamente i propri connotati. Anche Caterina Balivo, che da sempre si è lamentata delle sue labbra sottili, ha voluto provare questo filtro e il risultato è stato pazzesco. La presentatrice era completamente irriconoscibile, sia ai suoi occhi che a quelli dei suoi follower.

“Volevo ringraziare chi ha inventato questo filtro perché io mi vedo mostruosa” ha detto Caterina Balivo nella storia che ha pubblicato su Instagram. Parole le sue che fanno capire come anche lei sia stata tentata dalla chirurgia estetica. Ma, grazie al filtro, avrà sicuramente cambiato idea. Perché a molte capita di esagerare con i ritocchini, e non riuscire a fermarsi dal tentare di migliorare la propria immagine finché è troppo tardi. Il risultato di questo abuso è proprio quello che si vede su Instagram, che ha voluto ironizzare su un argomento di grande attualità.

Caterina Balivo ha quindi fatto delle riflessioni sulla chirurgia estetica e su chi ne fa abuso, non capendo come sia possibile arrivare a tanto. “Alcune volte quando vedo delle donne che sono rifatte così penso ma non lo vedono che sono dei mostri? A quanto pare no, oppure forse si, ma non sanno come tornare indietro”. Con i modelli che vengono sponsorizzati ogni giorno, l’insicurezza prevale, ed è proprio quella che porta, a volte, a sbagliare e a perdere il vero io. Ma questo non è il problema della presentatrice, contenta anche dei suoi difetti: “Niente, meglio le mie labbra sottili e un po’ storte che queste”. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

