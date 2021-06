Caterina Balivo, l’addio alla tv è cosa fatta? La decisione sconvolgente

Assente ormai da un anno dal piccolo schermo, Caterina Balivo parla del grosso cambiamento esistenziale che ha mutato la sua quotidianità.

Che fine ha fatto Caterina Balivo? È da un anno esatto che lei non si fa più vedere in televisione, se si eccettua qualche comparsata a “Il cantante mascherato” dello scorso inverno nelle vesti di giurata.

Caterina Balivo Foto da Instagram

Era da poco giunto il termine del pesante lockdown della primavera 2020 quando lei chiuse la stagione del suo programma “Vieni da me” annunciando a sorpresa che avrebbe lasciato la conduzione della stessa.

Una notizia che giunse come un fulmine a ciel sereno e che destò tanta tristezza nei suoi affezionati telespettatori.

La 41enne di Secondigliano ne ha approfittato per stare finalmente più vicina alla sua famiglia. Il lavoro ha sempre costretto Caterina Balivo a fare i salti mortali per condividere il proprio tempo con marito e figli.

Ma da tempo finalmente la napoletana ha trovato la felicità potendo finalmente dedicare tutte le proprie attenzioni a Guido Maria Brera ed ai bambini che gli ha dato. Si tratta di Guido Alberto Jr. e di Cora, rispettivamente nel 2012 e nel 2017. La coppia si è sposata a Capri nel 2014.

Durante il lockdown, che portò anche alla interruzione di tanti programmi televisivi, Caterina ne approfittò per inaugurare una rubrica su Instagram, che in poco tempo era risultata molto seguita.

Lei manca a tutti, perché ha deciso così

Ora ecco che lei cura proprio un suo spazio web. Si tratta di un podcast, ovvero una trasmissione ascoltabile via streaming (ma anche scaricabile per poterne fruire quando si vuole) costituita dal solo audio.

Il titolo è significativo: “Ricomincio dai no”, e lo ha scelto la stessa Caterina Balivo parlando di come alcuni no possano fare bene e portare a delle svolte necessarie.

Il “no” a continuare con la vita di prima, a livello professionale, e che ha interrotto un tran tran stressante di 15 anni, le ha fatto bene. Oggi lei è felice in famiglia e può condurre spesso da casa i suoi progetti.

Poi proprio Caterina ha confermato come le cose continueranno così ancora per un pezzo. Sicuramente anche per la prossima stagione televisiva. Quindi niente ritorno alla conduzione di un programma con cadenza quotidiana.

Proprio la pandemia ha fatto maturare in lei un desiderio ed una volontà di volere cambiare tutto. Con l’augurio che in tanti possano migliorare la loro esistenza allo stesso modo, con il coraggio di voltare pagina.