caterina-balivo-lancia-la-moda-dell’estate.-dove-comprare-i-costumi-uguali-mamma-e-figlia-a-prezzi-stracciati

Caterina Balivo rilancia la moda del mini me al mare. E’ sempre bellissimo vedere madre e figlia vestite allo stesso modo, soprattutto quando indossano un costumino come quello della presentatrice e della piccola Cora. La donna è legata moltissimo alla sua famiglia, al punto che durante il periodo di pandemia ha rinunciato al suo ruolo sulla Rai per occuparsi interamente di loro. Il suo salotto di interviste, Vieni da me, è stato così eliminato dal palinsesto. Una scelta molto difficile e soprattutto molto coraggiosa, perché si sa che quando rinunci a una posizione sul piccolo schermo diventa poi difficile riottenerla.

Ma Caterina Balivo è pronta a rimettersi in gioco e non ha nessuna intenzione di farsi mettere da parte. Complice l’aiuto di Milly Carlucci, che l’ha voluta come giudice a Il cantante mascherato per due anni consecutivi, ha dimostrato ancora una volta la sua grinta e adesso ha ottenuto un programma durante la stagione estiva. Nonostante i nuovi impegni lavorativi con la Rai, però, la donna non manca di prendersi dei momenti liberi da trascorrere con la sua bella famiglia. Nel week end è stata al mare con la piccola Cora e ha mostrato ai suoi follower il costume coordinato.

Caterina Balivo è sempre pronta a mostrarsi in bikini. Ultimamente ha ammesso di essere ingrassata di tre chili, ma allo stesso tempo ha affermato di sentirsi molto a suo agio con questa ciccia in eccesso. La sua pagina Instagram, di conseguenza, si è riempita di fotografie in costume adorate dai suoi fans. Ma la più tenera è sicuramente quella che la ritrae con Cora. Mamma e figlia hanno sfoggiato un costume intero super trendy, adatto a l’una e l’altra. Si tratta di un modello intero di colore rosso, con le cuciture nere. Una spallina presenta le ruches, l’altra spallini un maxi fiore.

Caterina Balivo ha completato l’outfit con un paio di occhiali da sole tondi e con la montatura argentata con un dettaglio retrò sul naso. In questo modo la donna ha riportato sicuramente in auge la moda del mini me. Negli ultimi anni sta spopolando. Non solo madre e figlia, anche i papà hanno iniziato a vestirti in modo identico ai loro maschietti. E non solo al mare. A Natale è ormai diventato d’obbligo postare la fotografia con l’intera famiglia provvista di maglione natalizio identico. Anche i pigiami vengono sempre più spesso creati uguali per le grandi e per le più piccine.

Per seguire il trend rilanciato da Caterina Balivo è molto semplice, di modelli uguali per madre e figlia se ne trovano ovunque sugli e-commerce, a tutti i prezzi. Intanto, il week end è terminato e la presentatrice ha iniziato a lavorare al suo nuovo progetto Rai, Help – Ho un dubbio. “Quante volte ci è capitato di avere dubbi nel prendere decisioni importanti della nostra vita?

A me tantissime, e anche a voi, sono sicura. Ma confrontandoci, dandoci dei consigli con le persone che ci conoscono e a cui vogliamo bene si trova la soluzione, o almeno ci si prova. Questa volta potremo farlo insieme, anche con l'aiuto di un attento pubblico presente in studio, che vi aiuterà a maturare la decisione giusta".

