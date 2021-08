caterina-balivo,-le-dicono-”ti-sei-rifatta-il-seno”-e-lei-risponde-e-mette-tutti-a-tacere

Non è la prima volta che Caterina Balivo, la celebre presentatrice di Detto Fatto e Vieni da Me, si trova a dover rispondere alle critiche e cattiverie scritte da alcuni utenti sui social. La donna però lo ha sempre fatto con molto garbo ed educazione, proprio come ha fatto alcune ore fa quando per l’ennesima volta si è trovata a dover smentire di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma esattamente, che cos’è accaduto?

Caterina Balivo in vacanza con il marito

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze estive in compagnia del marito Guido Maria Brera. Attraverso i suoi profili social l’ex conduttrice Rai è solita condividere fotografie e video della sua quotidianità cercando quindi di mantenere i contatti con i suoi fan. Ma non solo, la conduttrice è felice di condividere alcuni momenti della sua vita con tutti coloro che la seguono con costanza ed affetto e lo sta facendo anche adesso che si trova in vacanza in Sardegna insieme al marito. L’ex presentatrice Rai nelle scorse ore ha però rivolto una domanda ai suoi followers e ha nello specifico chiesto“Cosa pensate quando fate i selfie?”. A tale domanda in molti hanno risposto in modo carino ma vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per scrivere alcune cattiverie.

La presentatrice accusata di aver rifatto il seno

Alla domanda della Balivo in molti hanno risposto carinamente mentre invece altri non lo hanno fatto. Ad esempio vi è stato un utente che ha risposto “Che la Balivo si è rifatta il seno”. Non è la prima volta che la presentatrice si trova a dover smentire tali insinuazioni, ma anche in questo caso lo ha fatto senza perdere mai il sorriso e la voglia di scherzare. “No, solo ciccia in più ovunque: non avrei problemi a condividerlo. Ma sono tutte mie”, queste nello specifico le sue parole. Nonostante la sua smentita però sono stati molti gli utenti che hanno continuato affermando di essere convinti che in realtà la conduttrice non racconti la verità.

Il ritorno in tv

Caterina Balivo tornerà presto in televisione oppure no? E’ questa la domanda che sempre più telespettatori, e seguaci della presentatrice, si sono posti in queste settimane. Al momento la donna si sta godendo le sue vacanze estive in Sardegna insieme al marito mentre invece i figli Cora e Guido Alberto sono rimasti insieme ai nonni. Dopo le vacanze però non sembrerebbe essere previsto alcun ritorno in televisione per la nota presentatrice.