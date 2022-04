“Caterina Balivo mi odia, è gelosa”, Veleno in casa Rai. “Ecco perché mi fanno fuori dal programma”. Fan sotto choc

Davanti alle telecamere sono tutti amici e sorridenti ma è dietro le quinte che si consumano gli asti più profondi. Come quello tra Manila Nazzaro e Caterina Balivo, che finalmente è stato sviscerato dopo la partecipazione della prima al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo la donna ha raccontato di come la collega sia semplicemente invidiosa di lei, a causa della sua vittoria a Miss Italia. Entrambe parteciparono al concorso, ma solo la bella bionda ebbe la meglio, mentre la sua concorrente dovette accontentarsi del terzo posto.

Una posizione che ha fruttato ugualmente molti successi a Caterina Balivo, ancora oggi protagonista della Rai. Ma evidentemente la presentatrice non ha mai dimenticato quella perdita e negli anni il rancore tra lei e Manila Nazzaro è cresciuto sempre più. “Con Caterina Balivo ho fatto Miss Italia e lei è arrivata terza. Tutto è nato perché sembra che lei dica che io una volta non l’ho salutata. Onestamente può succedere, soprattutto dopo l’elezione di Miss Italia visto che sei frastornata. In qualche maniera lei non è stata amichevole nei miei confronti” ha spiegato la ex gieffina.

Quando Alfonso Signorini l’ha chiamata per entrare nel Grande Fratello Vip, una delle sue speranze è stata proprio quella di non trovarsi a convivere con Caterina Balivo. Non solo un saluto mancato, l’antipatia tra le due donne è diventata più profonda: “Anche quando parlavamo non ci parlavamo, quando ci guardavamo non ci guardavamo. Non c’è empatia tra me e lei da sempre. C’è indifferenza tra me e lei. Nel nostro ambiente non si può essere amici di tutti. Beata la sincerità, questa è la verità. Sì ho detto che non la vorrei trovare nel reality. Ma la cosa è reciproca. Con lei non ho mai legato in ventidue anni”.

Non sono mancate, in questo lungo periodo, dichiarazioni di antipatia da parte delle due donne: “Ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Inoltre non è bello che lei dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ senza nemmeno fare il mio nome. Ha poi detto ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. L’ha detto più volte e io non ho mai replicato”. Insomma, è evidente che tra Caterina Balivo e Manila Nazzaro la competizione è nata ventidue anni fa e non è mai finita. Gli strascichi si vedono ancora oggi, e le due hanno sempre evitato di lavorare insieme.

Se è vero che Caterina Balivo ha lavorato di più, arrivando sulla Rai alla conduzione di programmi come Detto Fatto o Vieni da me, è anche vero che non ha mai voluto nel suo studio la sua rivale Manila Nazzaro: “So anche che lei non mi ha mai voluta nelle trasmissioni che ha condotto. Infatti gli unici show in cui non sono mai stata invitata sono proprio i suoi. Mi chiedo il perché di tutto questo. Mi hanno detto che mi considera antipatica perché sostiene che dietro le quinte di Porta a porta non la salutai. Figuratevi che nemmeno me lo ricordo”. Troppa puzza sotto il naso ha provocato alla bella biondina una nemica di troppo.

