caterina-balivo,-pubblica-una-foto-sui-social-e-poi-durissima-dice-“non-azzardatevi-a-…”

Caterina Balivo è una delle conduttrici più importanti di casa RAI e lo è stata soprattutto in questi ultimi anni. Poi improvvisamente lo scorso anno, proprio durante l’ultima puntata del programma da lei condotto ovvero Vieni da me, sembra che la conduttrice abbia voluto annunciare di ritirarsi per un po’ di tempo dal mondo dello spettacolo. Effettivamente il suo programma è stato cancellato e da quel momento Caterina non è più apparsa in televisione. È stata comunque parecchio presente sui social network dove ha mantenuto un contatto con i suoi follower. In questi mesi di pandemia Caterina è stata infatti parecchio presente sui social network e nello specifico su Instagram, dove ha postato diversi post anche molto seri ed importanti ed ha fatto anche molte dirette.

Caterina Balivo si vaccina contro il Covid-19 e pubblica la foto

Proprio nelle scorse ore, sembra che la conduttrice abbia voluto utilizzare il suo profilo Instagram per invogliare la popolazione a vaccinarsi contro il covid-19. Nello specifico la conduttrice ha postato un’immagine di sé e dunque un selfie dove è facilmente visibile il cerotto sul braccio, che dimostra di essersi sottoposta a punto alla vaccinazione. “Sono ‘Vacinada’!”, ha scritto la conduttrice, invogliando così tutti i suoi follower a fare lo stesso per il bene di se stessi e per il bene di tutta la popolazione. “Non sono mai stata così felice, paurosa (odio gli aghi), emozionata e incredula che stesse per accadere. W la ricerca e i ricercatori, w i vaccini che da sempre hanno cambiato il mondo”. Questo è ancora quanto scritto dalla Balivo sotto alla fotografia da lei pubblicata aggiungendo anche l’emoticon di due mani unite in segno di ringraziamento.

La Balivo contro i no-vax

Ovviamente la Balivo non poteva non utilizzare questo post anche per dire la sua contro i no vax ovvero coloro che sono contrari ad ogni tipo di vaccino. Purtroppo, soprattutto in questi mesi sembra che i no vax siano tornati sotto i riflettori esponendo le proprie teorie e pensieri relative alla pericolosità del vaccino. Le principali teorie complottiste sono state fatte proprio in questi mesi sui social network, rischiando di andare a creare parecchia confusione e soprattutto destabilizzare anche coloro che erano propensi a sottoporsi alla vaccinazione. “PS: i ‘no vax’ sono pregati di non azzardarsi a scrivere un minimo commento saranno debitamente bloccati!”. Queste le parole della conduttrice.

Caterina e tanti vip mostrano il segno della “punturina” per sensibilizzare

È stato proprio per questo motivo che alcuni personaggi noti nel mondo dello spettacolo in questi mesi non hanno fatto altro che utilizzare i social proprio per mostrare l’utilità del vaccino. Sono stati in tanti come Albano Elisabetta Canalis e adesso anche Caterina Balivo a mostrare di aver ricevuto la famosa punturina nella speranza di invogliare tutti quanti a fare lo stesso.